Bărbat din Sibiu, prins în flagrant când voia să mituiască un poliţist cu 2.000 de euro

Un bărbat a fost prins în flagrant în timp ce mituia un poliţist din Sibiu cu 2000 de euro, iar în schimbul acestor bani acesta trebuia să nu îşi îndeplinească datoriile de serviciu şi să nu îl cerceteze penal pentru că fusese prins când conducea o maşină deşi nu avea permis şi se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, informează news.ro.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu au anunţat, miercuri, că a fost prins în flagrant, un bărbat de 34 de ani, fără calitate specială, imediat după ce a remis suma de 2000 de euro, cu titlu de mită, unui poliţist. Acţiunea a fost desfăşurată ca urmare a denunţului unui poliţist, înregistrat la Direcţia Generală Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Sibiu. El a considerat că bărbatul respectiv după ce i-a promis 500 de euro, cu ocazia audierilor ar putea să îi dea o sumă de bani drept mită.

"În data de 30.12.2025, în jurul orelor 1525, autorul, în vârstă de 34 de ani, cu ocazia audierii în calitate de suspect privind săvârşirea la data de 26.12.2025 a infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere şi sub influenţa alcoolului într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaş, judeţul Sibiu, pentru a-l determina pe poliţistul care avea în cercetare dosarul penal să nu îşi îndeplinească corespunzător îndatoririle sale de serviciu şi să efectueze urmărirea penală într-o manieră de natură a nu atrage răspunderea sa penală, i-a remis organului de poliţie suma de 2.000 de euro cu titlu de mită, ocazie cu care a fost realizată activitatea de prindere în flagrant a acestuia", au transmis procurorii. Bărbatul urmează să fie cercetat sub control judiciar, pentru 60 de zile.

