Bărbat din Timișoara, prins în flagrant în timp ce transporta 6,5 kilograme de canabis într-un boiler

Un bărbat de 31 de ani a fost arestat preventiv după ce a fost prins în flagrant, la Timişoara, transportând aproximativ 6,5 kilograme de canabis ascunse într-un boiler metalic modificat, ridicat de la o firmă de curierat. Ancheta coordonată de procurorii DIICOT şi poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate a scos la iveală şi alte substanţe suspecte, cântare de precizie, arme şi sume importante de bani găsite în locuinţa suspectului.

Bărbat din Timișoara, prins în flagrant în timp ce trasnporta 6,5 kilograme de canabis într-un boiler

Potrivit sursei citate, Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Timişoara, împreună cu procurorii DIICOT Timişoara au documentat activitatea infracţională a unui bărbat de 31 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de risc.

Bărbatul a fost prins în flagrant delict, în municipiul Timişoara, în timp ce ar fi transportat aproximativ 6,5 kilograme de canabis destinate comercializării, care au fost descoperite ascunse în interiorul unui boiler metalic modificat, pe care bărbatul cercetat l-ar fi ridicat de la o firmă de curierat.

În urma percheziţiei domiciliare efectuate de poliţişti, miercuri, la locuinţa persoanei cercetate, au fost descoperite şi ridicate alte aproximativ 400 de grame de substanţe vegetale şi pulverulente, aflate în curs de expertizare, trei cântare de precizie, un pistol cu gaz, precum şi sume de bani în lei, euro şi dolari. Totodată, au fost descoperite şi două boilere metalice modificate, similare celui folosit pentru disimularea cantităţii de canabis.

Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, reţinerea bărbatului, iar joi judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Timiş a dispus arestarea preventivă, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul poliţiştilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş şi al jandarmilor Grupării de Jandarmi Mobile "Glad Voievod" Timişoara.

