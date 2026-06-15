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Bărbat mort în Vâlcea, după ce a intrat cu bicicleta într-un şanţ

- Shutterstock
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Larisa Andreescu | Timp citire: 1 minut
Publicat la 15.06.2026, 21:30 | Modificat la 15.06.2026, 21:31

Un bărbat de 59 de ani a murit, luni seară, după ce a intrat cu bicicleta într-un şanţ, în localitatea Geamăna, judeţul Vâlcea.

Potrivit IPJ Vâlcea, poliţiştii Biroului Rutier Râmnicu Vâlcea au fost solicitaţi să intervină pe 15 iunie 2026, în jurul orei 18:30, la faţa locului.

Din primele verificări, bărbatul, localnic, se deplasa pe bicicletă când, din cauze care urmează să fie stabilite în urma cercetărilor, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers. Biciclistul a părăsit partea carosabilă şi a intrat într-un şanţ.

Echipajele medicale ajunse la faţa locului au intervenit de urgenţă, însă nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viaţa. A fost constatat decesul bărbatului.

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Poliţiştii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs accidentul.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu
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