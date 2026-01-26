Antena Meniu Search
Video Momentul când o maşină de poliţie din Constanţa este lovită în plin de un autoturism

Accident cu autospeciala poliţiei în Cernavodă.  Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere.

de Redactia Observator

la 26.01.2026 , 08:25
Pe imagini se vede cum maşina de poliţie se apropie de o intersecţie şi, brusc, este izbită din spate de un autoturism, care se apropie cu viteză. Maşina era condusă de un bărbat în vârstă de 60 de ani.

Autospeciala nu avea semnalele acustice sau luminoase pornite, dar se afla în patrulare în momentul producerii accidentului. În urma impactului, cei doi poliţişti implicaţi în accident au ajuns la spital.

Atât şoferul autospecialei, cât şi bărbatul vinovat de producerea accidentului au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

