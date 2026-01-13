Primarul Liviu Cristian Negoiță (PNL) a fost judecat în apel pentru fapte de corupție. Tribunalul Constanța a decis, în prima instanță, că primarul trebuie să fie închis pentru 4 ani. Marți, Curtea de Apel Constanța a dat verdictul definitiv: primarul liberal va sta patru ani la închisoare. Curtea a respins apelul lui Negoiță, astfel sentinţa Tribunalului Constanța rămâne definitivă.

Primarul oraşului Cernavodă, condamnat la 4 ani de închisoare pentru fapte de corupţie - Inquam Photos

De asemenea, lui Negoiţă i se va confisca şi suma de 9,3 milioane de lei.

Primarul Liviu Cristian Negoiță (PNL) a fost judecat în apel pentru fapte de corupție.

Liviu Cristian Negoiță, primarul orașului Cernavodă, este acuzat de DNA Constanța de abuz în serviciu deoarece în perioada 2017-2019 a aprobat, fără respectarea dispozițiilor legale, un număr de 33 de ordonanțări din partea Primăriei Cernavodă, prin care ar fi fost dispusă plata nelegală a sumei totale de 9.307.790 lei, în folosul Asociaţiei Club Sportiv "Axiopolis Sport Cernavodă", conform dobrogealive.ro.

Articolul continuă după reclamă

La primul termen de apel, din 19 iunie, instanța a decis să acorde o amânare pentru data de 23 octombrie 2025 pentru ca inculpatul Negoiță să-și poată constitui apărarea.

Tribunalul Constanța a decis vineri, 7 februarie 2025, că primarul orașului Cernavodă, se face vinovat de fapte de corupție. Astfel, edilul a fost condamnat, în prima instanță, la 4 ani de închisoare cu executare. În plus, instanța a dispus confiscarea sumei de 9,3 milioane de lei.

Un control al Curții de Conturi, efectuat în 2019, a scos la iveală faptul că primăria plătea ilegal aceste sume fără ca între UATO Cernavodă şi Asociaţia Club Sportiv "Asociaţia Axiopolis Sport Cernavodă" să existe încheiate programe sportive de finanțare. Raportul Curții de Conturi a fost contestat în instanță, dar judecătorii au dat dreptate inspectorilor.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să identificaţi postările online făcute cu Inteligenţa Artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰