Bătrână de 87 de ani, găsită moartă într-o casă din Sectorul 5. Femeia avea la gât o muşcătură de câine

Descoperire şocantă într-o casă din Sectorul 5. O bătrână de 85 de ani ar fi fost găsită moartă. Femeia avea la gât o muşcătură de câine. 

de Redactia Observator

la 06.01.2026 , 15:32
Alerta a fost dată de o rudă a femeii, care a găsit-o pe bătrână fără viaţă. Din primele cercetări, se crede că pensionara ar fi murit înainte de a fi muşcată de cei doi câini pe care îi avea.

Muşcată de animale, după moarte

Cel mai probabil, flâmânde animalele ar fi atacat-o după deces. Şi asta pentru că plaga de la gât nu prezenta urme de sânge. 

Cei doi câini au fost ridicaţi de cei de la ASPA. Poliţiştii au întocmit dosar penal de moarte suspectă. Trupul femeii a fost ridicat şi va fi dus la INML în vederea efectuării autopsiei. 

Cercetările continuă în acest caz. 

