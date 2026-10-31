Un mort și un rănit, după ce o mașină s-a izbit de un TIR pe "Drumul Morții" din Caraș-Severin

Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier pe DN 6, iar pasagera din autoturism a fost grav rănită la ieșirea din localitatea Jupa. Maşina pe care o conducea a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un tractor, conform Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin.

Potrivit sursei citate, la faţa locului s-au deplasat poliţişti de la Biroul Drumuri Naţionale şi Europene, care au constatat că, la kilometrul 461, în afara localităţii Jupa, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism cu remorcă şi un ansamblu de vehicule format din cap tractor şi semiremorcă.

"Din primele verificări efectuate, poliţiştii au constatat că un bărbat în vârstă de 28 de ani, în timp ce conducea autoturismul din direcţia Lugoj către Caransebeş, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi ar fi pătruns pe sensul opus de circulaţie, intrând în coliziune frontală cu ansamblul de vehicule condus de un bărbat în vârstă de 52 de ani, de cetăţenie bulgară. Conducătorul auto de cetăţenie bulgară a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Din nefericire, în urma impactului, bărbatul în vârstă de 28 de ani, a decedat. În acest moment, circulaţia rutieră pe DN 6 este blocată complet", transmite IPJ Caraş-Severin.

Şoferul şi-a pierdut viaţa în urma accidentului

Bărbatul a rămas încarcerat și inconștient, fiind extras de echipele de intervenție și predat echipajului medical SAJ Caraș-Severin. Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

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Accidentul s-a produs în condiții dificile de trafic, pe un carosabil ud, în timp ce ploua. Circulația a fost blocată, iar coloanele de mașini s-au întins pe aproximativ 15 kilometri, până în zona sensului giratoriu de la Jupa, pe ambele sensuri de mers.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului.