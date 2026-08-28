Ultimul weekend de vară aduce un spectacol impresionant pe cerul Capitalei. Mâine începe cel mai mare show aviatic al anului la care participă peste 200 de piloţi militari şi civili din România şi încă şase ţări. Formaţii de acrobaţie aeriană care au scris istorie pe plan mondial vor face demonstraţii deasupra aeroportului Băneasa, unde astăzi au făcut ultimele repetiţii.

A 16-a ediţie BIAS aduce în faţa publicului piloţi experimentaţi, pe care publicul îi aştepta de ani de zile să revină la Bucureşti. De exemplu, echipa Forţelor Aeriene Turce. Acestea sunt avioanele Turkish Stars, aeronave de luptă, capabile să depășească viteza sunetului. În timpul demonstrației însă, spectacolul nu vine doar din viteză, ci mai ales din precizie: piloții zboară în formații foarte strânse, schimbă pozițiile în câteva secunde și execută manevre la distanțe foarte mici unii de ceilalți.

Spectacolul aviatic durează până la nouă seara

Şi italienii revin după o pauză de 14 ani în Formaţia Frecce Tricolori. "Sunt comandantul echipei. Urmăresc de jos zborul piloţilor şi le dau câteva indicaţii şi sugestii în timpul zborului. Un lucru special pentru mine sunt oamenii care ne văd mereu la show", spune un pilot italian. Cei mai nerăbdători pasionaţi au umplut astăzi curtea Aeroportului Băneasa să vadă repetiţiile generale ale piloţilor care promit spectacol memorabil. "Sunt foarte fericit sa fiu aici pentru ca este prima dată pentru mine. Sper să performez bine pentru voi şi sper că o să vă bucuraţi", spune un pilot francez.

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"Sunt foarte mândru să fiu aici, aştept cu nerăbdare să vă arăt show-ul aviatic al avioanelor germane Tornado", spune un pilot german. De la antrenamentele de astăzi nu au lipsit piloţii români de la Forţele Aeriene Române şi Aeroclubul României. Pe lângă spectacolul de pe cer, BIAS are multe de arătat și la sol. Publicul poate vedea de aproape aeronave de luptă și elicoptere militare, iar la bordul unora dintre ele poate chiar să urce. În expoziție se află și o dronă Bayraktar, alături de aparate de zbor istorice, unele vechi de zeci de ani. Ceremonia de deschidere pentru Bucharest International Air Show începe mâine la 10 fără un sfert. Spectacolul aviatic durează până la nouă seara. Se va încheia cu un spectacol de drone, un foc de artifcii şi un concert.