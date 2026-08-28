Vara se termină, iar turiştii transformă amintirea vacanțelor în recenzii pentru hoteluri. Curăţenia, mâncarea şi preţurile se transformă, pe Internet, în stele şi recomandări, sau nu. Ca să evite părerile subiective sau răuvoitoare care le pot afecta imaginea, administratorii multor hoteluri îndeamnă oaspeţii să îşi scrie impresiile offline, într-un caiet special de sugestii pe care îl găsesc la recepţie.

Mai mult de jumătate dintre turiştii europeni fac publice pe internet nemulţumirile despre hotelul în care au stat în vacanţă. Unii le reproşează administratorilor, însă, lucruri care nu depind de ei. Cu toate acestea, majoritatea turiştilor fac rezervări în funcţie de calificativul pe care îl acordă alţi oaspeţi.

"Contează destul de mult pentru că în funcție de ele îmi aleg locul unde mă duc. Prima dată mă uit la stele apoi la recenzii", a spus un turist.

Recenziile online cântăresc greu în alegerea hotelului

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Adina și Radu au mers de la Timișoara la Mamaia ca să se relaxeze o săptămână într-un hotel de patru stele. Sejurul cu all inclusive i-a costat 5.600 de lei. Au citit recenziile, dar au vrut să se convingă cu ochii lor.

"Au fost multe recenzii negative și am zis hai că poate nu este chiar așa. Recenziile negative au fost în primul rând cu camera, camerele murdare, ceea ce a fost aprobat chiar de mine, chiar au fost un pic murdare", a povestit Adina, turistă.

"Nisipul și mai multe activități, să se întâmple mai multe lucruri pe plajă", a adăugat Radu, turist.

Hotelierii spun că au de învăţat din criticile turiştilor

Trei sferturi dintre administratorii de hotel încearcă să răspundă tuturor turiştilor care scriu recenzii, chiar dacă sunt critice.

"Aceste recenzii ne sunt extrem de utile pentru că identificăm care este percepţia turiștilor cu privire la modul în care ne facem temele", a explicat Iulian Tenie, manager hotel.

"Avem enorm de multe recenzii, evident că și pozitive și negative. Ce pot să spun este că noi răspundem la toate recenziile. Din cele negative avem multe de învățat", a precizat Aurelian Marin, proprietar de hoteluri pe litoral.

"Unii vor mai multă distracție, alţii poate ceva diversificare în preparatele de la bucătărie. Nu poţi să mulțumești pe toată lumea", a punctat Florentina Focşăneanu, guvernantă hotel.

O singură stea în plus poate aduce venituri mai mari

Mulţi proprietari de hoteluri încep să folosească strategii pentru a mări numărul de recenzii pozitive. Recepţionerii întreabă constant turiştii dacă sunt mulţumiţi pentru a corecta greşelile înainte să plece nemulţumit un oaspete. Studiile hotelierilor arată că o creştere de o singură stea pe platformele de evaluare poate majora veniturile unui hotel cu până la 9%.