Moldova este mai aproape de București! Autostrada şapte ajunge luni la 300 de kilometri după ce va fi deschis circulaţiei segmentul până la Bacău. Drumul de la Bucureşti până acolo va dura două ore. Cel mai mare proiect de infrastructură rutieră aduce nu doar drumuri mai scurte, ci și investiții, locuri de muncă și bunăstare pentru oamenii din cea mai săracă regiune a ţării.

Greta Neagu, reporter Observator: Ora 12:00. Am plecat din Capitală, mai exact din Pipera spre Bacău. Aplicaţia de trafic arată că vom parcurge această distanţă în 2 ore şi 45 de minute. Teoretic. Practic testăm traseul pe care vor putea circula toţi şoferii începând de luni. Haideţi să vedem ce economie de timp facem. 2 ore şi 15 minute. O economie de timp semnificativă dacă facem o comparaţie cu vechiul traseu care dubla timpul parcurs de soferi din Capitală până în Moldova.

Pe tronsonul Adjud - Bacău al Autostrăzii A7 sunt ultimele zile de șantier. Muncitorii montează indicatoare rutiere, fac marcaje şi spală carosabilul.

Odată cu darea în trafic şi a acestor 47 de km între Adjud şi Bacău şoferii vor circula pe 241 din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei. Rămân în lucru 78 care, o parte, vor fi daţi în trafic în decembrie, la finalul anului, o altă parte, tronsonul dintre Mirceşti şi Paşcani, în primavara viitoare.

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"Ce se construieşte până la 31 august se plăteşte integral prin PNRR, ce rămâne de construit se va plăti din buget de stat. La un calcul pe care l-am facut eu cu colegii mei, o medie de 10 milioane de euro pe kilometru ar fi undeva la 320 de milioane de euro, comparativ cu cele 7 miliarde pe care le-am incasat noi deja, noi CNAIR de la PNRR, eu zic că este o sumă minusculă. De vara anului viitor ar trebui să mergem cap-coadă, ţeavă cum se zice, aţă, de la Bucureşti la Paşcani", a declarat Alin Şerbănescu, CNAIR.

Autostrada A7 va aduce mai multe investiții, spun antreprenorii din regiune. Zona începe deja să recupereze din decalaj, iar diferențele economice față de județele mai dezvoltate se reduc treptat.

Lucrările nu au început, însă, pe ultimul tronson din Autostrada Moldovei, Pașcani - Siret. Ultimul segment, care leagă autostrada de granița cu Ucraina va fi un drum expres, finanţat prin programul Acţiune pentru Securitatea Europei şi ar trebui să fie gata peste patru ani.