Ultimul domn al Moldovei a fost omagiat la Cotroceni într-o ceremonie specială, la care a participat şi preşedintele Nicuşor Dan. Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghyka au fost deshumate după aproape 170 de ani, în Franţa, şi vor fi înhumate săptămâna viitoare la Iaşi, lângă Alexandru Ioan Cuza. Domnitorul Ghyka a fost promotor al Unirii şi fondatorul Jandarmeriei Române.

Şase militari ai Jandarmeriei Române au dus pe braţe sicriul ultimului domn al Moldovei, întâmpinat cu onoruri militare la Palatul Cotroceni. Rând pe rând, descendenţi ai lui Grigore Alexandru Ghyka s-au recules în faţa osemintelor celui care a deschis calea către România modernă. Un omagiu i-a adus şi preşedintele Nicuşor Dan. "E un prilej de a ne aduce aminte că construcția României moderne a început înainte de ianuarie 1859. Cred că e vremea să vindecăm aceste răni ale trecutului. Bine ai venit acasă, Măria Ta!", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Alexandru Ghyka va rămâne în memoria colectivă drept cel care a deschis drumul Unirii celor două principate

Palatul Cotroceni își deschide porțile timp de 10 ore pentru toți cei care vor să aducă un omagiu domnitorului Grigore Alexandru Ghica. În primele 15 minute, aproape 100 de persoane au ajuns în Sala Unirii, unde e depus sicriul pe catafalc. O ceremonie specială, organizată la mai bine de un secol şi jumătate de la moartea sa. Şi un vis împlinit pentru domnitorul care şi-a pus capăt zilelor departe de ţară, în exil în Franţa. A lăsat însă o moştenire incontestabilă. Grigore Alexandru Ghyca este cel care înfiinţat Jandarmeria în 1850 şi şi-a cheltuit averea ca să deschidă prima maternitate din Moldova.

"E un moment pentru noi toți, ca români, să reluăm, să răsfoim și să învățăm o pagină de istorie și despre un om care și-a pus interesele lui după interesele țării. De altfel, e poate singurul care a plecat mai sărac de la domnie decât venise", a declarat Mihai Ghyka, membru familie. "Primul domnitor care a dat libertate sclavilor, i-a eliberat pe romi. Acest corp de armată, Jandarmeria, care de la el a existat continuu, e un element al statului democratic, obligatoriu", a declarat Alexandru Beldiman, membru familie.

În timpul său, s-au construit 63 de şcoli elementare, numeroase şcoli primare, dar şi două facultăţi, de drept şi filosofie. Va rămâne însă în memoria colectivă drept cel care a deschis drumul Unirii celor două principate.

Ana Grigore

