Mai sunt doar patru zile până se dă startul cumpărăturilor de Black Friday. Ca în fiecare an, de Vinerea Neagră sau ziua Marilor Reduceri marii retaileri vin cu oferte care mai de care mai tentante. De la electrocasnice, vacanțe, servicii sau chiar produse din carne, românii aşteaptă să cumpere la cel mai mici preț produsele pe care le aşteaptă de un an întreg. Autorităţile atrag însă atenţia asupra posibilelor fraude online şi spun să fie extrem de atenţi, chiar sceptici, în fața ofertelor aparent foarte avantajoase.

Anul acesta, Black Friday vine cu o surpriză plăcută pentru toți românii, pentru că avem cel mai mic preț la energie, pus la bătaie vineri de cel mai mare retailer online din România. O mie de români se vor putea bucura de o ofertă specială la unul dintre furnizorii de energie.

Este vorba despre 1.000 de abonamente care oferă reducere de 100 de lei pentru primele șase luni și un preț de 1 leu/kilowatt, dar și reduceri pentru fotovoltaice.

Reduceri la distracţie şi abonamente cu doar 10 lei

Avem și reduceri la distracție pentru anul viitor. Vineri vom putea achiziționa pachete pentru marile festivaluri din următorul sezon la prețuri promoționale. De exemplu, prețuri cu 90% mai mici, iar primii 100 de norocoși, fani ai unuia dintre aceste festivaluri, vor putea cumpăra abonamente cu doar 10 lei. Sunt, într-adevăr, oferte de nerefuzat, pregătite anul acesta de retaileri. Totodată, există și abonamente pe viață la unele dintre festivaluri, la prețuri foarte mici.

Și suporterii se vor bucura anul acesta de oferte la echipamentele sportive ale cluburilor de fotbal preferate, în premieră pe această platformă.

Carnea de porc, unul dintre produsele cel mai des cumpărate de români de Black Friday

Vom avea, în continuare, reduceri și la carnea de porc. Peste 100 de tone de carne de porc vor fi disponibile la un preț foarte mic, dar și 21 de tone de aur sunt puse la bătaie, mai ales că este un activ în creștere, iar românii, cu siguranță, vor arăta din nou interes pentru acesta.

Este vorba despre mult mai multe reduceri: electrocasnice mici și mari, haine și încălțăminte, un segment care s-a dezvoltat extrem de mult în ultimul an; cererea online este mult mai mare astăzi pe acest segment. Și, bineînțeles, reduceri sunt și la stocurile clasice de produse de curățenie, pe care suntem siguri că le vom consuma în următorul an. Așadar, sunt o investiție bună de Black Friday.

Avem un buget de peste 3.000 de lei anul acesta. Românii și-au pus economiile deoparte și au de gând să investească puțin mai mult decât anul trecut în campania de reduceri, pentru a fi siguri că prind cel mai bun preț și își iau de-o grijă cu unele produse pentru anul viitor.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

