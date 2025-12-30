Premierul Ilie Bolojan şi omologul său din Regatul Ţărilor de Jos, Dick Schoof, au vizitat, marţi, Baza Aeriană 71 "General Emanoil Ionescu" de la Câmpia Turzii, unde s-au întâlnit cu militarii, cu care au discutat despre misiunile desfăşurate şi condiţiile operaţionale.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, vizita a oferit prilejul organizării consultărilor bilaterale privind situaţia de securitate din regiune şi cooperarea în cadrul NATO, pe fondul războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei. Oficialii celor două delegaţii au luat masa la popota bazei militare. Ilie Bolojan și-a pus pe farfurie un sendviş şi o felie de cozonac.

Cine a mai făcut parte din delegaţie

"Cei doi prim-miniştri au discutat despre măsurile în curs pentru consolidarea prezenţei aliate pe Flancul estic şi despre contribuţiile concrete ale statelor aliate la descurajarea şi apărarea colectivă. A fost subliniată contribuţia Regatului Ţărilor de Jos la misiunile NATO desfăşurate în România, inclusiv dislocarea dronelor militare şi a personalului Forţelor Aeriene olandeze. Au fost amintite şi proiectele comune în domeniul instruirii, în special Centrul de instruire pentru piloţi F-16 de la Borcea", a precizat sursa citată.



În cadrul întâlnirii cu militarii din bază, olandezi, români şi americani, premierul Bolojan a apreciat profesionalismul şi responsabilitatea cu care aceştia îşi îndeplinesc atribuţiile, subliniind rolul cooperării multinaţionale în menţinerea securităţii regionale, arată Guvernul. Cei doi prim-miniştri au discutat şi despre sprijinul acordat Ucrainei, subliniind necesitatea unei abordări unitare la nivel aliat, în cadrul NATO, precum şi a unei cooperări strânse cu Statele Unite.

Conform Guvernului, au mai fost abordate şi aspecte legate de negocierile actuale pentru a ajunge la pace în Ucraina, cât şi răspunsul coordonat la ameninţările hibride şi la campaniile de dezinformare ale Rusiei. "Vizita confirmă nivelul ridicat al cooperării dintre România şi Regatul Ţărilor de Jos şi continuitatea unui parteneriat adaptat realităţilor actuale de securitate, cu contribuţii concrete în plan aliat şi regional", a evidenţiat comunicatul Executivului.

Alături de prim-ministrul României au participat la vizită vicepremierul Radu Miruţă, ministru al Apărării Naţionale, Mihai Jurca, şeful Cancelariei Prim-Ministrului, consilierul de stat Luminiţa Odobescu, precum şi general-locotenent Dragoş-Dumitru Iacob, locţiitor al şefului Statului Major al Apărării.

