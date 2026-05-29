Bolojan: "Încă o dovadă a importanţei programului SAFE, contractul va fi semnat în următoarele ore"

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis, după ce o dronă rusească explodat pe un bloc din Galaţi, că răspunsul apărării româneşti, limitat de nivelul dotării, încă o dovadă a importanţei programului SAFE. El anunţă că vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române iar contractul va fi semnat în următoarele ore.

”În cursul nopţii trecute, o dronă rusească s-a prăbuşit pe un bloc de locuinţe din municipiul Galaţi, provocând un incendiu şi rănirea uşoară a două persoane. Am fost în contact cu ministrul Apărării şi au fost luate imediat toate măsurile pentru protejarea populaţiei, iar, în plan diplomatic, au fost informaţi aliaţii şi partenerii României”, anunţă premierul interimar Ilie Bolojan.

Premierul precizează că ”această situaţie este inacceptabilă şi reprezintă o nouă violare a spaţiului aerian, generată de continuarea iresponsabilă şi nejustificată a războiului dus de Rusia în Ucraina”.

”Acest război continuă să afecteze securitatea României şi a statelor de pe Flancul Estic. Condamn fără rezervă aceste acţiuni grave şi cer ferm Rusiei să pună imediat capăt acestora. Întărirea securităţii naţionale, pentru a asigura protecţia cetăţenilor noştri, trebuie să rămână prioritatea absolută pentru autorităţile şi forţele politice din România. Acesta este obiectivul pe care l-am urmărit inclusiv prin programul SAFE al UE, însă este clar că toate eforturile şi acţiunile noastre trebuie accelerate”, spune prim-ministrul interimar.

Potrivit lui Ilie Bolojan, ”răspunsul apărării româneşti a fost limitat de nivelul dotării”.

”Este încă o dovadă a importanţei programului SAFE, prin care vom asigura o dotare completă antidronă a armatei române. Contractul va fi semnat în următoarele ore. În câteva luni va începe livrarea capabilităţilor antidronă. De aceea am depus atât de mult efort pentru a duce la bun sfârşit acest program, în pofida piedicilor iresponsabile, de toate felurile, puse de cei care ignoră, nu înţeleg sau nu sunt deranjaţi de pericolul pe care îl reprezintă Rusia. Trebuie să ne concentrăm eforturile pentru a ne proteja cetăţenii de astfel de pericole şi pentru a consolida apărarea ţării noastre”, transmite premierul interimar.

O dronă de tip Geran 2, de provenienţă rusească, s-a prăbuşit vineri noaptea pe un bloc din Galaţi, incidentul fiind urmat de o explozie şi incendiu la un apartament situat la etajul 10 al imobilului. Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică.

A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea şi Galaţi. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Feteşti, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forţelor Aeriene Române.

Piloţii aeronavelor au avut autorizare de angajare a ţintelor pe toată durata alertei„, precizează MApN. Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situaţii au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

