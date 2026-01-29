Antena Meniu Search
Botoşănean mort după ce a căzut acoperişul peste el într-un incendiu. Fiica şi nepoata, la spital cu arsuri

Un bărbat de 55 de ani a murit iar o tânără şi fetiţa ei de nici doi ani au ajuns la spital cu arsuri după ce casa în care locuiau într-o comună din Botoşani a fost cuprinsă de flăcări.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 13:21
În momentul în care a izbucnit incendiul, bărbatul era în locuinţă cu fiica sa şi cele două fetiţe ale acesteia. Iniţial toţi au reuşit să iasă dar bărbatul s-a întors să recupereze câteva lucruri. O bucată de acoperiş s-a prăbuşit peste el şi l-a rănit grav.

Omul a reuşit să se întoarcă afară dar salvatorii l-au găsit inconştient în curtea casei iar medicii nu l-au mai putut salva. Pompierii spun că incendiul ar fi fost provocat de jarul căzut din sobă.

Ce spune ISU Botoşani

"Proprietarul locuinţei a fost găsit în curtea casei, fiind resuscitat de o asistentă comunitară. Ulterior, echipajul Serviciului de Ambulanţă Judeţean sosit la faţa locului a continuat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, bărbatul, în vârstă de 55 de ani, a fost declarat decedat. Potrivit medicilor, acesta prezenta un traumatism frontal. Pompierii au acţionat rapid astfel încât flăcările să nu se extindă la o altă locuinţă din aceeaşi gospodărie. Spre finalul intervenţiei, tânăra şi fetiţa de un an şi 11 luni s-au prezentat la ambulanţă, acuzând arsuri la picioare, fiind transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate", au precizat oficialii ISU.

La intervenţie au participat pompierii din cadrul Detaşamentului Dorohoi, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean, precum şi Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Cordăreni.

