Weekendul şi accidentul la săniuş. De data aceasta, doi adolescenți din județul Vaslui s-au ales cu arsuri. Au trecut cu sania prin foc, după ce au aprins mai multe cauciucuri. Unul dintre băieți, în vârstă de 17 ani, va fi transferat astăzi la București, în timp ce al doilea, de 14 ani, va ajunge la spitalul de copii din Iași.

După primele evaluări medicale, adolescenții au suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe aproximativ 70% din suprafața corporală. Cei doi au ajuns prima dată la Spitalul Municipal de Urgență din Bârlad pentru îngrijirii medicale.

Băiatul de 17 ani ar fi fost preluat de către o ambulanță în urma apelului la 112 cu arsuri la față și la o mână. Iar băiatul în vârstă de 14 ani ar fi ajuns la spital, fiind dus de către familia sa.

De la Spitalul din Bârlad, unul dintre adolescenții urma să fie transferat la un spital din Capitală, iar altul urma să ajungă la Spitalul de Copii din Iași. Totul s-a întâmplat aseară în timp ce tinerii se aflau la săniuș. Se pare că ar fi dat foc unor anvelope, iar ulterior au intrat accidental în ele și s-au lovit.

De altfel, aseară, un gest teribilist ce a avut loc în județul Galați a fost aspru sancționat de către polițiști. Un șofer care trăgea cu mașina o sanie pe care se aflau 4 persoane, iar un pasager din autoturism era ieșit pe geam pentru a filma totul, a fost sancționat amendat cu peste 5000 de lei.

