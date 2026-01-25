Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Doi adolescenți, la spital cu arsuri de gradul 2 şi 3 după ce au trecut cu sania prin foc, în Vaslui

Weekendul şi accidentul la săniuş. De data aceasta, doi adolescenți din județul Vaslui s-au ales cu arsuri. Au trecut cu sania prin foc, după ce au aprins mai multe cauciucuri. Unul dintre băieți, în vârstă de 17 ani, va fi transferat astăzi la București, în timp ce al doilea, de 14 ani, va ajunge la spitalul de copii din Iași.

de Angela Bertea

la 25.01.2026 , 14:21

După primele evaluări medicale, adolescenții au suferit arsuri de gradele 2 și 3 pe aproximativ 70% din suprafața corporală. Cei doi au ajuns prima dată la Spitalul Municipal de Urgență din Bârlad pentru îngrijirii medicale. 

Băiatul de 17 ani ar fi fost preluat de către o ambulanță în urma apelului la 112 cu arsuri la față și la o mână. Iar băiatul în vârstă de 14 ani ar fi ajuns la spital, fiind dus de către familia sa.

De la Spitalul din Bârlad, unul dintre adolescenții urma să fie transferat la un spital din Capitală, iar altul urma să ajungă la Spitalul de Copii din Iași. Totul s-a întâmplat aseară în timp ce tinerii se aflau la săniuș. Se pare că ar fi dat foc unor anvelope, iar ulterior au intrat accidental în ele și s-au lovit.

Articolul continuă după reclamă

De altfel, aseară, un gest teribilist ce a avut loc în județul Galați a fost aspru sancționat de către polițiști. Un șofer care trăgea cu mașina o sanie pe care se aflau 4 persoane, iar un pasager din autoturism era ieșit pe geam pentru a filma totul, a fost sancționat amendat cu peste 5000 de lei.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

vaslui copii arsuri sanius incendiu spital internare
Înapoi la Homepage
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Exclusiv| Cum arată părinții Nabei Salem de la Survivor România 2026. Fotografia de colecție din arhiva personală
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Ce a apărut pe contul mamei copilului de 13 ani care l-a omorât pe Mario Berinde. Mii de oameni au reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați?
Observator » Evenimente » Doi adolescenți, la spital cu arsuri de gradul 2 şi 3 după ce au trecut cu sania prin foc, în Vaslui