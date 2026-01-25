Pompierii din Lugoj au intervenit duminică, în jurul prânzului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din satul Sacoșu Mare. 55 de persoane care se aflau în biserică au ieșit fără ajutor. Pompierii au reușit să stingă focul.

Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei. 55 de persoane se aflau înăuntru - Shutterstock

Pompierii au fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lăcaș de cult din satul Sacoșu Mare (comuna Darova).

Potrivit ISU Timiș, a fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică, precum și echipajul SMURD.

Din primele informații, incendiul s-a manifestat cu degajări de fum într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Articolul continuă după reclamă

Incendiul a fost lichidat. Salvatorii de la ISU au precizat că 55 de persoane au ieșit din biserică fără să aibă nevoie de ajutor.

Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative, ventilarea spațiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Crezi că șoferii respectă mai bine regulile când știu că sunt supravegheați? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰