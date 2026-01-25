Antena Meniu Search
Incendiu la o biserică din Timiș, în timpul slujbei. 55 de persoane se aflau înăuntru

Pompierii din Lugoj au intervenit duminică, în jurul prânzului pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o biserică din satul Sacoșu Mare. 55 de persoane care se aflau în biserică au ieșit fără ajutor. Pompierii au reușit să stingă focul.

de Redactia Observator

la 25.01.2026 , 15:33
Pompierii au fost solicitați să intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un lăcaș de cult din satul Sacoșu Mare (comuna Darova).

Potrivit ISU Timiș, a fost alertat Detașamentul de Pompieri Lugoj și la locul evenimentului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară mecanică, precum și echipajul SMURD.

Din primele informații, incendiul s-a manifestat cu degajări de fum într-o încăpere, pe o suprafață de aproximativ 20 mp.

Incendiul a fost lichidat. Salvatorii de la ISU au precizat că 55 de persoane au ieșit din biserică fără să aibă nevoie de ajutor.

Pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative, ventilarea spațiului și stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului.

