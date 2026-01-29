Antena Meniu Search
Video Incendiu la locomotiva unui tren cu 200 de pasageri, în apropiere de Vaslui

Incident periculos în această dimineaţă pe calea ferată, în apropiere de Vaslui. Un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren în care se aflau 200 de oameni. Garnitura plecase de la Bucureşti şi trebuia să ajungă la Iaşi.

de Clara Mihociu

la 29.01.2026 , 14:14

Nici o persoană din cei 200 de pasageri care se aflau în trenul respectiv nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. De altfel, nici nu a fost necesar transportul acestor persoane către destinație, adică către Iași, cu autocarele. În cele din urmă, a fost trimisă o locomotivă din gara de la Vaslui până în locul în care rămăsese blocat trenul, care a tractat vagoanele cu tot cu pasageri până la destinație.

Apelul la 112 a fost dat în această dimineață în jurul orei 4 și 40 de minute și a anunțat un incendiu. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, dar și echipaje de prim-ajutor la fața locului. 

Până să ajungă salvatorii, angajații CFR care se aflau în tren deja lichidaseră incendiul cu ajutorul stingătoarelor pe care le aveau la dispoziție în trenul respectiv.

