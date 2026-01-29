Incident periculos în această dimineaţă pe calea ferată, în apropiere de Vaslui. Un incendiu a izbucnit la locomotiva unui tren în care se aflau 200 de oameni. Garnitura plecase de la Bucureşti şi trebuia să ajungă la Iaşi.

Nici o persoană din cei 200 de pasageri care se aflau în trenul respectiv nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. De altfel, nici nu a fost necesar transportul acestor persoane către destinație, adică către Iași, cu autocarele. În cele din urmă, a fost trimisă o locomotivă din gara de la Vaslui până în locul în care rămăsese blocat trenul, care a tractat vagoanele cu tot cu pasageri până la destinație.

Apelul la 112 a fost dat în această dimineață în jurul orei 4 și 40 de minute și a anunțat un incendiu. Au fost trimise mai multe echipaje de pompieri, dar și echipaje de prim-ajutor la fața locului.

Până să ajungă salvatorii, angajații CFR care se aflau în tren deja lichidaseră incendiul cu ajutorul stingătoarelor pe care le aveau la dispoziție în trenul respectiv.

