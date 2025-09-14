A fost panică în oraşul Ţicleni din judeţul Gorj, după ce un incendiu puternic a izbucnit la o brutărie. Flăcările de zeci de metri ameninţau să se extindă rapid și la alte clădiri din apropiere. Ca să evite un scenariu de groază, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot orașul.

Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seară, la o clădire în care funcţionează o brutărie, în oraşul Ţicleni, din judeţul Gorj. Pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor, în condiţiile în care exista riscul propagării focului la clădirile din apropiere.

Brutărie în flăcări la Țicleni. Primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot orașul

La intervenţie s-au deplasat şase autospeciale cu apă şi spumă. "În acest moment intervenim pentru gestionarea unei situații de urgență generată de un incendiu izbucnit la o clădire în care își desfășoară activitatea o brutărie pe raza orașului Țicleni. Intervenim pentru localizarea incendiului cu 6 autospeciale de lucru cu apă și spumă. Incendiul se manifestă violent cu posibilitate de propagare la construcțiile aflate în imediata apropiere", au transmis reprezentanţii ISU Gorj.

Traficul rutier în zona unde se află clădirea afectată de incendiu a fost restricţionat, pentru a facilita accesul echipajelor de pompieri venite la intervenţie.

Ca să evite un scenariu de groază, primăria a oprit alimentarea cu gaz în tot orașul. Din fericire, nu au fost raportate victime, însă autorităţile trebuie să stabilească de la ce a pornit incendiul.

