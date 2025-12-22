Clipe de panică înaintea Crăciunului pentru mai multe familii din Focşani! O explozie urmată de incendiu a avut loc într-un bloc de garsoniere din zona de sud a oraşului. În urma deflagraţiei, o femeie de 52 de ani a ajuns la spital în stare gravă. Clădirea era racordată la reţeaua de gaze, însă mulţi dintre locatari, printre care şi victima, foloseau butelii.

Explozia care a avut loc într-o locuinţă de la etaul 1 s-a auzit în toată zona de sud a municipiului Focşani. Mai multe uşi şi ferestre ale blocului în care stau 50 de persoane au fost spulberate de suflu şi au ajuns în stradă. Speriaţi, locatarii au luat-o la fugă pe scări, să se pună la adăpost.

"Am simţit cutremur, vibraţii, mobilă trosnită, scârţâit, zgomote metalice. Am sărit din pat. Ne-am dus la uşă la intrare, semi-blocată, am forţat-o să o deschidem şi pe hol era totul întors pe dos. Praf, fum.", a spus un locatar.

"Am ieşit afară, ce să vă zic altceva, nici nu ştiam ce s-a întâmplat.", a explicat o locatară.

Reporter: Dumneavoastră aveţi pagube la apartament?

Locatară: Nu. La etajul 2, nu.

"M-am trezit cu o bubuitură şi fum. Am ieşit afară, erau toţi vecinii afară.",a spus un bărbat.

Locatara garsonierei în care a avut loc explozia, o femeie de 52 de ani, a suferit mai multe arsuri şi a fost transportată de urgenţă la spital.

"A fost diagnosticată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corporală. Arsuri grave, de gradul 2, a şi b. În momentul de faţă, aceasta se află în bloc operator unde medicii se luptă să-i salveze viaţa.", a explicat Alina Cosma, purtător de cuvânt Spitalul Sf. Pantelimon Focșani.

Salvatorii au ajuns în timp record la locul intervenţiei cu 5 autospeciale de stingere şi mai multe ambulanţe.

Au reuşit cu greu să ajungă la etajul afectat din cauza fumului gros de pe casa scării. 9 butelii au fost scoase de pompieri în faţa blocului, pentru a nu risca o altă explozie.

"Echipajele de intervenţie au acţionat atât pentru stingerea incendiului, cât şi pentru evacuarea din blocul afectat a 12 persoane.", a spus Florin Olaru, purtător de cuvânt ISU Vrancea.

Trei persoane cu atacuri de panică au fost evaluate de medici. 10 garsoniere au fost afectate dar, din primele verificări reiese că imobilul poate fi locuit în continuare, nefiind afectată structura de rezistență.

