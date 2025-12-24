Alertă sanitară la Policlinica din Sânnicolau Mare! Un șoricel a fost surprins în timp ce se plimba nestingherit pe holurile unității medicale, chiar în spațiile în care pacienții vin să se trateze.

Imaginile apărute în spaţiul public ridică semne serioase de întrebare legate de igiena și administrarea policlinicii, aflată în subordinea Primăriei. În timp ce autoritățile locale vorbesc despre modernizare și standarde europene, realitatea din interior este cu totul alta.

Pacienţii, cadrele medicale şi rozătoarele stau sub același acoperiș. Situația stârnește revoltă în rândul oamenilor, care cer explicații urgente și măsuri imediate.

