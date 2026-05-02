Bucovina a fost o destinație preferată pentru minivacanța de 1 Mai, iar cei care au ajuns acolo au parte de un adevărat festin culinar. Așa cum tradiția o impune, mesele îmbelșugate au fost completate și de grătare.

Gazdele din Bucovina au pregătit de toate pentru turiștii care au ales această zonă în mini-vacanța de 1 Mai. Este binecunoscut faptul că gastronomia bucovineană cucerește prin gustul său autentic și tradițional.

Este ora prânzului, așa că haideți să vedem cu ce își întâmpină gazdele oaspeții la masă. Pe platouri se găsesc numeroase bunătăți tradiționale: mușchiuleț, pastramă, tobă, slăninuță, cârnăciori, chișcă și drob.

Nu lipsesc nici lactatele - cașcaval, urdă, telemea, brânză de burduf și smântână -, alături de legume proaspete, murături și salată de toamnă. Iar pentru că suntem în Bucovina, pe masă se regăsesc și păstrăvi, inclusiv păstrăvi afumați în cobză, considerați un adevărat deliciu.

Pe foc fierbe de câteva ore și o ciorbă rădăuțeană, aproape gata de servit. Iar cum vorbim despre mini-vacanța de 1 Mai, nu putea lipsi nici grătarul: mici de vită sau în amestec, cârnăciori, fleică și ceafă, dar și nelipsitele scrijele, pregătite pe plită.

Gazdele spun că mesele îmbelșugate sunt o tradiție în Bucovina și îi invită pe turiști să se convingă singuri de ospitalitatea locului. La desert, oaspeții sunt răsfățați cu plăcinte și poale-n brâu cu brânză, deserturi care completează perfect experiența culinară.

