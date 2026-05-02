Video Bucovina, raiul gurmanzilor de 1 Mai. Turiștii, întâmpinați cu mese bogate, grătare și plăcinte tradiționale

Bucovina a fost o destinație preferată pentru minivacanța de 1 Mai, iar cei care au ajuns acolo au parte de un adevărat festin culinar. Așa cum tradiția o impune, mesele îmbelșugate au fost completate și de grătare.

de Angela Bertea

la 02.05.2026 , 13:45

Gazdele din Bucovina au pregătit de toate pentru turiștii care au ales această zonă în mini-vacanța de 1 Mai. Este binecunoscut faptul că gastronomia bucovineană cucerește prin gustul său autentic și tradițional.

Este ora prânzului, așa că haideți să vedem cu ce își întâmpină gazdele oaspeții la masă. Pe platouri se găsesc numeroase bunătăți tradiționale: mușchiuleț, pastramă, tobă, slăninuță, cârnăciori, chișcă și drob.

Nu lipsesc nici lactatele - cașcaval, urdă, telemea, brânză de burduf și smântână -, alături de legume proaspete, murături și salată de toamnă. Iar pentru că suntem în Bucovina, pe masă se regăsesc și păstrăvi, inclusiv păstrăvi afumați în cobză, considerați un adevărat deliciu.

Articolul continuă după reclamă

Pe foc fierbe de câteva ore și o ciorbă rădăuțeană, aproape gata de servit. Iar cum vorbim despre mini-vacanța de 1 Mai, nu putea lipsi nici grătarul: mici de vită sau în amestec, cârnăciori, fleică și ceafă, dar și nelipsitele scrijele, pregătite pe plită.

Gazdele spun că mesele îmbelșugate sunt o tradiție în Bucovina și îi invită pe turiști să se convingă singuri de ospitalitatea locului. La desert, oaspeții sunt răsfățați cu plăcinte și poale-n brâu cu brânză, deserturi care completează perfect experiența culinară.

Angela Bertea
Angela Bertea Like

Curioasă din fire, îmi place să pun întrebări și să obțin răspunsuri. Pe unele le obțin mai ușor și repede, pe altele mai dificil. Dar, îmi place și să insist, ceea ce mă conduce spre ceea ce vreau să obțin.

Înapoi la Homepage
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Considerați că aveți un nivel de trai satisfăcător?
Observator » Evenimente » Bucovina, raiul gurmanzilor de 1 Mai. Turiștii, întâmpinați cu mese bogate, grătare și plăcinte tradiționale
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.