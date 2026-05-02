Mese îmbelșugate, sfârâit pe grătar și voie bună. Acestea sunt ingredientele unui sejur perfect în stațiunea turistică Gura Humorului. Turiștii ce au ales Bucovina în minivacanța de 1 Mai au parte de un adevărat festin culinar. Gastronomia bucovineană atrage prin gustul autentic al bucatelor tradiționale. De la mic dejun și până la cină, oaspetii sunt răsfățați cu bucate savuroase.

Bucovina de poveste, cu păduri întinse şi ape cristaline, un loc unde să îţi tragi suflul. Chiar şi pentru câteva minute. În pensiunile din zonă, gazdele au întins masa. Cu bunătăţi făcute în gospodărie. Şi bineînţeles: grătare!

"Uitați și dumneavoastră, avem pe acest grătar bunătăți de bunătăți. Mici, mici din carne de oaie // mici din carne de porc, avem o fleică, o ceafă la grătar, avem cârnăciori. Sunt făcute proaspete, adică în ziua respectivă atunci pregătim toată mâncarea. Mănânci până pocnești!", spune Gheorghe Niță, bucătar.

Şi-apoi o iei de la capăt. Gazda noastră se laudă cu cea mai bună ciorbă rădăuţeană din toată zona. Pregtită în ceaun, pe foc de lemne.

"Fiartă găina, 2 ore jumate - 3 ore până iese zeama bună și dreasă cu smântână și usturoi și oțet. Mănâncă turiștii de se ling pe nas.", explică bucătarul, pregătind ciorba.

"Avem o ciorbă rădăuțeană dacă doriți să serviți ceva, o gustărică.", adaugă bucătarul.

Aceşti turişti bifează o dublă sărbătoare.

"E ziua soției mele, împlinește 40 de ani, și la 50 tot aici ne vedem. Ne-a plăcut tot, bucatele, peisajul. Pâinea foarte bună, ciorba, micul de 1 mai.", spune un turist.

Reporter:Bucatele cum au fost?

Turist: Foarte bune, foarte bune.

Reporter: Ați gustat din ciorbă?

Turist: Da, este foarte bună, noi suntem fani ciorbă rădăuțeană și ne place foarte mult.

De la cele tradiţionale, la cele moderne. Proprietarii pensiunilor din zonă ştiu că turiştii sunt tot mai greu de mulţumit. Aşa că s-au adaptat. Ospăţul trebuie completat şi cu o şedinţă la SPA, sau cu o baie în piscină.

"Am venit pentru un weekend relaxant, departe de agitația orașului, să petrecem timp în natură, am venit pentru piscină, aer curat, mâncarea de aici care știm că e foarte bună. Și view-ul că e înconjurată piscina de verdeață, de copaci înfloriți, e perfect pentru anotimpul ăsta.", precizează Cristina, turistă.

