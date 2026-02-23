Antena Meniu Search
Video Căsătoriți la înălțime pentru o zi. Evenimentul care a devenit tradiție pe vârful Măgura din Munții Făgăraș

Dragobetele a fost sărbătorit în avans la Sibiu, acolo unde iubirea a urcat la înălțime, la propriu. Mai multe cupluri s-au adunat pe vârful Măgura, din Munții Făgăraş au spus un mare "DA" în faţa întregii lumi. Aceştia s-au căsătorit pentru o zi, într-un decor de poveste, cu zăpadă, aer curat și o privelişte care îţi taie răsuflarea.

de Andrei Naiţă

la 23.02.2026 , 08:25

Îndrăgostiţii au pornit la pas pe un traseu de câteva ore, iar efortul le-a fost răsplătit în creasta Munții Cindrel, unde și-au reînnoit jurămintele. În loc de marș nupțial, au avut vântul de munte, iar zăpada le-a ţinut loc de sală festivă.

"Natura astăzi a vrut să fie de partea noastră. Am trecut printr-o pădure ca în poveşti, ninsă toată, superb. Trebuie neapărat să venim în fiecare an să participăm", a declarat o tânără.

Nuntă de o zi

Cuplurile au primit din partea organizatorilor certificate de căsătorie valabile pentru o zi. Un act mai mult simbolic, pentru a marca Dragobetele mai devreme.

"Anul acesta au spus "DA" pentru o zi patru cupluri la o altitudine de peste 1.300 de metri. Alături de prieteni, alături de drumeţi dragi, oameni care au ales să îşi petreacă această zi împreună. Să fie înconjuraţi de multă dragoste, energie pozitivă", a declarat Nicoleta Ocneriu, organizator.

Nu au existat meniuri sofisticate sau ținute elegante, ca la o nuntă clasică. Miresele și mirii au purtat ie, costume de schi, geci groase și bocanci de munte. În schimb, emoțiile au fost la fel de puternice ca la o nuntă obişnuită.

Mai târziu, petrecerea s-a mutat în interiorul unei cabane, acolo unde distracţia a fost în prim-plan.

Este al treilea an consecutiv în care "nunta de o zi" are loc în mijlocul naturii, iar succesul evenimentului îi încurajează pe organizatori să repete experiența în fiecare an. 

