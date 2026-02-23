Emoţie şi revoltă după ce, un jandarm de numai 40 de ani a murit ieri, în Capitală, în timp ce se afla în timpul serviciului, într-o misiune de patrulare.

Bărbatul s-a prăbuşit pe o stradă, iar momentul a fost filmat de o cameră de supraveghere. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual spun că acest caz scoate din nou la iveală presiunea extremă la care sunt supuși angajații din sistem.

Reprezentanţii Jandarmeriei Bucureşti au transmis printr-un comunicat condoleanţe familiei îndoliate. Nu au făcut alte declaraţii legate de câte ore intrase în tură jandarmul sau dacă era cunoscut cu afecţiuni medicale.

Bărbatul lucra în jandarmerie de 19 ani.

