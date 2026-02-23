Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Sfârșit tragic pentru un jandarm de 40 de ani din București, care s-a prăbușit în timp ce patrula

Emoţie şi revoltă după ce, un jandarm de numai 40 de ani a murit ieri, în Capitală, în timp ce se afla în timpul serviciului, într-o misiune de patrulare.

de Redactia Observator

la 23.02.2026 , 13:50

Bărbatul s-a prăbuşit pe o stradă, iar momentul a fost filmat de o cameră de supraveghere. Reprezentanții Sindicatului Național al Polițiștilor și al Personalului Contractual spun că acest caz scoate din nou la iveală presiunea extremă la care sunt supuși angajații din sistem.

Reprezentanţii Jandarmeriei Bucureşti au transmis printr-un comunicat condoleanţe familiei îndoliate. Nu au făcut alte declaraţii legate de câte ore intrase în tură jandarmul sau dacă era cunoscut cu afecţiuni medicale.

Bărbatul lucra în jandarmerie de 19 ani.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

bucuresti jandarm decedat misiune patrulare
Înapoi la Homepage
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: “M-am curăţat”
Afacerile care l-au adus în pragul falimentului pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei: &#8220;M-am curăţat&#8221;
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Ce probleme are Dorian Popa, după operația la nas! Cu ce se confruntă și ce a recunoscut artistul
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Mircea Lucescu, primă uriaşă dacă România se califică la Campionatul Mondial: „L-a anunţat Răzvan Burleanu! Pe ei, ne calificăm”
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Adriana Bahmuţeanu face acuzaţii grave în dosarul de proxenetism în salonul de masaj erotic lângă care locuiește
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Andrei Stoica, primele declarații după ce a fost luat cu targa de pe pârtie! Cum s-a produs accidentul
Comentarii


Întrebarea zilei
A început Postul Paştelui. Îl ţineţi?
Observator » Evenimente » Sfârșit tragic pentru un jandarm de 40 de ani din București, care s-a prăbușit în timp ce patrula