Comunitatea nepaleză din România a sărbătorit Revelionul. Mai exact, Anul Nou al adepților budismului himalayan şi al comunității Sherpa. Peste 450 de cetăţeni originari din Nepal care trăiesc și muncesc în prezent în România au celebrat prin dansuri tradiționale, ritualuri religioase și spectacole culturale. De la eveniment nu a lipsit nici mâncarea tradiţională.

Aşa au celebrat cetăţenii nepalezi stabiliţi în România Losarul. Adică, Anul Nou Tibetan, cel cu numărul 2153. A fost o celebrare a luminii, speranței și a reînnoirii spirituale: prin dans.

"Iar acest An Nou, după cum puteți vedea, este anul 2153. Asta înseamnă că Noi suntem deja în viitor. Sărbătorim multe tradiții, pentru a ne păstra cultura, religia și obiceiurile, chiar dacă suntem departe de Nepal. România a devenit a doua noastră casă, iar de aceea sărbătorim împreună, ca niște prieteni", a afirmat Lama Migmar Dragpo Repa, preot spiritual.

"Noi am venit aici pentru a putea organiza slujba de noul an, pentru că cei care vin aici nu au unde să se roage, ei sunt izolați, nu au unde sa-și boteze copiii, unde sa se casatorească. În București sunt aproximativ 20.000 și restul sunt prin alte orașe. Dar în Bucureşti e cea mai mare comunitate", a afirmat Ana Oprişan, preşedinta unei asociaţii budiste.

Raju a venit în România acum 9 ani în căutarea unui trai mai bun pentru el și familia sa. Iar acum, ţara noastră a devenit pentru el a doua casa.

Raju: Sunt foarte, foarte fericit, adică sunt foarte mulțumit. Acum lucrez la cramă, e o cramă a noastră. Comuna Petroasei.

Reporter: Ţi-ai făcut prieteni aici?

Raju: Da, am destul de mulţi. Am şi de la Oradea, și Alba Iulia, și Pitesti. Și eu acum vorbesc cu ei. Deja ma intalnesc cu ei de 8, 9 ani.

De la petrecere nu a lipsit, fireşte, mâncarea tradițională. Iar costumele tradiţionale au atras toate privirile.

În ultimii ani, România a atras tot mai mulți muncitori din Nepal. Anul trecut, aproape 40.000 de nepalezi erau angajați în țara noastră, potrivit Institutul Național de Statistică.

