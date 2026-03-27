Bucureşti a devenit capitala modei. Cine sunt tinerii designeri gata să cucerească industria fashion

Bucharest Fashion Week continuă cu apariții surprinzătoare, prezentări ca-n afară și piese vestimentare gata să cucerească scena modei internaționale. În aceste zile, toți ochii sunt ațintiți pe cei 20 de designeri gata să-și expună talentul și munca de luni de zile în fața celor mai importanți oamneni din industria modei.

Cea de a treia zi de Bucharest Fashion Week a debutat ca un poem despre iubire și culoare, într-o grădină care face parte din poveste.

"Cred că a fost o iarnă foarte lungă şi din punct de vedere meteorologic, şi din ce se întâmplă la nivel mondial. Şi cred că toţii aşteptam acea uşurare pe care ţi-o aduce primăvara. Şi o floare, si faptul ca lucrurile pe care le consideram banale. Trebuie sa ne uitam la lucrurile simple, să ne luăm putere din ele, de acolo mi-a venit inspiraţia", a declarat Amalia Săftoiu, designer vestimentar.

Materiale fine, piese iconice și multă naturalețe - pe toate le găsim la Bucharest Fashion Week.

"Am muncit mult şi atunci când începi să le creezi îţi dai seama că ai mai pune, ai mai scoate, îţi mai vine o idee, este o muncă asiduă. Dantela, aplicaţiile manuale şi toate aplicaţiile spectaculoase care sunt emblema brandului, am încercat să creem piese statement, spectaculoase", a explicat Andreea Mia, designer vestimentar.

"În momentul în care hainele pe care le porţi au acest ceva special, te simţi regina lumii! Acum mă simt mult mai romantică, mă simt într-o zonă a gingăşiei şi a lucrurilor blânde şi mi-aş dori să fie Sara cu mine de mână", a declarat Alessandra Stoicescu.

Cea de-a patra ediție a Bucharest Fashion Week promite să-și consolideze promisiunea de a promova pe scena internațională designerii români consacrați și tinerele talente. Zeci de editori de modă de la publicații prestigioase, dar și cumpărători de la magazine importante la nivel global vin să-i cunoască pe creatorii români de modă.

"Astăzi, România poate fi pusă pe harta lumii în modă şi asta datorită acestui eveniment, concept, pe care îl aşteptam de foarte mult timp. Am fost la toate fashion week-urile din lume şi mereu aveam acel regret că la noi acasă nu se poate întâmpla asta", spune Cristina Bâtlan, creatoare de încălţăminte.

"E un boost de aer curat pentru toată lumea. Mai ales acum, că suntem în postura de parteneri e cu atât mai multă emoţie, dar în acelaşi timp şi o doză mare de optimism. De la an la an e din ce în ce mai complex şi mai ofertant", a transmis Eniko Szanto, stilist Antena 1.

"Este o muncă extraordinară şi cred că ar trebui şi noi să-i încurajăm mai mult, purtându-le ţinutele şi fiind recunoscători că aici în ţară avem foarte mulţi oameni talentaţi şi valoroşi", a declarat Teodora Tompea.

