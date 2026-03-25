Bucureşti devine capitala modei pentru următoarele zile. A început cea de-a patra ediţie a Bucharest Fashion Week, cu designeri români şi internaţionali, colecţii noi şi un public atent la tendinţe. Timp de cinci zile, moda înseamnă identitate şi curaj - de la piese minimaliste la cele mai extravagante creaţii. Zeci de editori de la prestigioase publicaţii de modă, dar şi buyeri de la branduri celebre în lume vin să-i cunoască pe designerii români şi să le facă cunoscute creaţiile peste hotare.

Eleganţă, rafinament şi atenţie la detalii - sunt ingredientele succesului care propulsează Capitala pe scena modei internaţionale în aceste zile.

"La cea de-a patra ediţie Bucharest Fashion Week, 20 de designeri îşi vor prezenta creaţiile pentru sezonul de toamnă iarnă 2026-2027. Sunt preponderent designeri români, dar şi designeri veniţi din Polonia, Ucraina, Ungaria şi Republica Moldova", a explicat Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

Materialele fluide, look-urile naturale şi lejeritatea dictează trendurile noului sezon.

Articolul continuă după reclamă

"Să te simţi bine, să te simţi confortabil şi frumoasă în acelaşi timp. Sunt materiale naturale şi cumva pot fi all season", explică Andreea Constantin, director creativ brand de modă.

Noile colecţii devin o călătorie, o expersie a diversităţii şi o dovadă de curaj.

"Excursia din India mi-a dat ideea cu muzica şi câteva haine care sunt făcute din sari-uri indiene. Şi relaxarea", recunoaşte Carmen Secăreanu, designer vestimentar.

Cea de-a patra ediţie de Bucharest Fashion Week reuneşte specialişti din industria internaţională. Scopul principal al acestei ediţii este promovarea designerilor români

"Cel puţin o dată pe săptămână îmi place să fac asta. Este un fel de a-i onora, un fel de a-i pune în reflectoare pe cei mai puţin cunoscuţi şi de a consolida această lume pe care, uite, o vedem celebrată şi la Bucharest Fashion Week", explică Alessandra Stoicescu, jurnalist Observator.

"Toţi invitaţii noştri externi vin cu low expectations şi pleacă trăsniţi de ceea ce văd aici. Sunt acum buyeri din Tokyo, din Osaka, din toată Europa - de la Selfridges, Harrod's, Galerie Lafayette, magazine multibrand foarte importante", explică Roxana Voloşeniuc, organizator al Bucharest Fashion Week.

"Ca regiune, ne confruntăm mereu cu o grămadă de prejudecăţi din vestul lumii. Pot să văd asta şi în România, dar cred că avem o şansă, să demonstrăm că greşesc", explică Petar Trbovic, fashion editor Vogue Adria.

Moda sustenabilă este unul dintre laitmotivele festivalului de modă. Designeri tineri aduc pe podium piese create din materiale reciclate.

"Am făcut din nou dantelă din cabluri electrice reciclate. Unchiul meu este constructor în Londra şi luam cabluri electrice de pe şantierele lui şi le transformam. Nu ar trebui să-i fie frică poporului român de diversitate şi de schimbare", explică Alexandra Şipa, designer vestimentar.

La săptămâna modei, tinerele talente se pot înscrie în competiţia Next Generationşi. Câştigătorul va avea oportunitatea să se lanseze dincolo de granţie.

Ingrid Tîrziu Like Cred că sunt în locul în care mi-am dorit să fiu dintotdeauna: în faţa voastră, vorbind despre oameni şi întâmplările lor. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să ţineţi postul Paştelui integral? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰