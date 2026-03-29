Bucharest Fashion Week continuă cu apariții surprinzătoare, prezentări ca-n afară și piese vestimentare gata să cucerească scena modei internaționale. În aceste zile, toți ochii sunt ațintiți pe cei 20 de designeri veniţi să-și arate talentul și să-şi expună luni de muncă în fața celor mai importanți oameni din industria modei.

Designerii români chiar ştiu să se facă văzuţi în faţa lumii. Au strălucit întreaga săptămână la Bucharest Fashion Week. De pe podium nu au lipsit eleganţa, materialele fine, piesele unice şi... feminitatea, care au defilat cu mult curaj în faţa spectatorilor.

Una dintre colecţii a cucerit-o definitiv pe Lidia Buble. "Foarte sexy, foarte feminină şi foarte powerful! Ador colecţia. Îmi este ciudă că nu mi-a dat şi mie o mustaţă - ai văzut că prima modelină aşa a intrat".

Este aceeaşi colecţie în care Raluca Bădulescu a şi defilat! "Eu nu ştiam că pot să arăt aşa! Pur şi simplu, nu mi-am imaginat! M-a scos din zona mea de confort şi cu toate astea îmi place foarte mult pentru că eu port foarte des ţinute de ale ei, dar le dau un twist personal!Dom'le, trebuie să am o atitudine! Şi în concluzie am strâns dinţii, aşa şi am stat aşa ca să nu mişc şi m-am gândit că este sala goală".

Recunoscută pentru că susţine designerii români, Alessandra Stoicescu şi-a făcut apariţia într-o rochie neagră, a unei case de modă recunoscută. "Mă simt extraordinar, susţin designerii români pentru că ei pot muta munţii din loc cu ajutorul nostru. Ai sentimentul că eşti şi tu pe podium puţin şi asta îţi face bine. Orice femeie undeva în adâncul inimii ei ar spune hm, de ce nu? De ce n-aş fi şi eu pe podium? În al doilea rând, este un loc istoric în care mereu când vin mă gândesc la România de altă dată".

"Este o provocare să faci la fiecare 6 luni să faci o nouă colecţie şi să fie diferită, competitvă şi să intri într-un context din ăsta cu lumină asupra ta. Cred că oamenii observă lucruri frumoase, se obişnuiesc cu simţ estetic mai dezvoltat mi se pare că lumea apreciază şi se vede", a declarat Mario Antico, organizator.

Zeci de editori de modă de la publicații prestigioase, dar și cumpărători de la magazine importante la nivel global vin să-i cunoască pe designerii români. Aşa arată minutele de aşteptare înainte de fiecare show de la Bucharest Fashion Week. În aceste zile, 20 de designeri şi-au expus creaţiile în faţa noastră iar noi am fost aici să-i susţinem.

