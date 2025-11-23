Capitala şi-a pus hainele bune, de sărbătoare. Hoteluri, clădiri emblematice, cafenele şi restaurante, fac spectacol de lumină, magie şi decoraţiuni festive. Brazi uriaşi, reni, mii de luminiţe, globuri, panglici roşii şi ghirlande strălucitoare. Toate fac din Bucureşti o destinaţie ideală pentru un Crăciun de poveste, cu locuri instagramabile.

Ca la Londra, Paris sau Madrid. Bucureştiul îşi scrie şi el povestea de Crăciun. Şi e plină de magie şi decoraţiuni spectaculoase.

"Sute de vizitatori au venit să vadă cel mai mare brad, la momentul actual, din Capitală, care măsoară mai bine de 17 metri înălţime, iar pe faţadă sunt, în total, peste 20.000 de beculeţe", a transmis Oana Bogdan, reporter Observator.

"Noi, în fiecare an, încercăm să înfrumuseţăm oraşul. Bucureşti este un oraş care înfloreşte în această perioadă, an de an, şi cu fiecare an suntem din ce în ce mai mulţi cei care dorim să aducem un tribut oraşului", a afirmat Nicu Bocancea, organizator.

Un hotel de cinci stele din centru e desprins dintr-un tărâm de basm, alb imaculat. Globuri gigant şi brazi uriaşi, îmbrăcaţi într-o perdea de nea. Şi cafenelele şi restaurantele sunt transformate.

Acadele, panglici uriaşe, soldăţei de plumb şi ghirlande din mii de beculeţe. Printre ornamentele ca-n filme, se caută cel mai "instagramabil" loc pentru poze.

"În mod normal, când mergi la o cafenea, mergi pentru produs şi calitate, dar aici, pe primul loc este poza cu bradul, pentru care oamenii aşteaptă şi aproximativ 30 de minute, apoi pentru a savura şi băutura", a spus Oana Bogdan.

"Suntem cam printre primele locaţii din Bucureşti ce am reuşit să amenajăm pentru Crăciun, pentru că este o sărbătoare mai aparte şi considerăm că avem un decor foarte drăguţ şi unul mai deosebit. Am încercat să furăm puţin startul pentru că ne place Crăciunul", a spus Pădure Adrian, manager.

Anul acesta, Bucureştiul aprinde şi mai multe lumini de sărbători: 7 milioane de becuri LED.

