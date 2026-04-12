Primăvara aceasta numărăm zeci de şantiere şi blocajele în trafic. Pe multe artere din Capitală se înlocuiesc şinele de tramvai vechi şi de 50 de ani.​Aşa că în unele zone nu se mai circulă deloc, şi aşa va fi cel puţin un an de zile. Deşi sunt conştienţi că e răul dinaintea binelui, zilele trecute am fost în teren şi am vorbit cu şoferii care se plâng că sunt nevoiţi să ocolească şi 10 kilometri din cauza lucrărilor.

Toate liniile de tramvai uitate ale Capitalei au intrat în reparaţii. Cel mai nou şantier a fost deschis chiar în centrul oraşului.

Trafic restricționat și întârzieri: lucrări care se întind până în 2027

Bulevardul Ferdinand este aproape complet blocat între şoseaua Mihai Bravu şi Strada Traian şi de câteva luni soferilor le-a rămas o singură bandă de circulaţie. Lucrările de aici ar urma să se încheie într-un an, adică în martie 2027, însă pe anumite loturi, şantierele se vor prelungi din cauza reparaţiilor la reţeaua de apă şi canalizare.

Pe 10 artere din Bucureşti şantierele sunt pregătite. Şinele de tramvai au fost deja scoase şi urmează să fie înlocuite cu altele noi. Bulevardele 1 decembrie, Lacul Tei, Basarabia sau Dimitrie Pompeiu sunt doar câteva dintre arterele pe care liniile de tramvai nu mai fuseseră schimbate de jumătate de secol.

Circulație blocată pe mai multe străzi: șoferii, tot mai nemulțumiți

Alte zone sunt blocate complet. Pe 5 artere din oraş nu se circulă, spre disperarea şoferilor, care se plâng că drumul spre locul de muncă e mai lung şi mai scump.

"Aia e rău că s-au deschis toate de-o dată şi se circulă foarte prost pe toate străzile pe unde sunt lucrări. De exemplu, pe Pache Protopopescu am vrut să fac dreapta pentru că stiam că aici se lucrează şi bineînteles că a trebuit să ocolesc", a spus un şofer.

"Singura parte de care am fost eu deranjat este că nu s-a venit cu un plan iniţial care să spună foarte clar si să fie prezentat asoc de proprietari, care va fi calea ocolitoare si cum să ajungem acasă. În momentul de faţă e o chestie de la o zi la alta, ba intrăm de aici de la Mihai Bravu, ba din partea cealaltă dinspre Foişorul de Foc", a afirmat un alt şofer.

"Mulţi conducători auto cedează şi Până la discutii in trafic e doar un singur pas. Recomandăm răbdare ca să nu ajungem in asemenea situaţii ne luăm o marjă de timp, ne calculăm călătoria, folosim aplicaţiile de deplasare pe care le cunoaştem foarte bine. Putem scurta pe strădute. Este important momentul in care cădem in aceste capcane ale nervilor. Nu facem altceva decât să punem într-un risc foarte mare atât pe noi cât şi ceilalti participant la trafic", a declarat Sorin Ene, pilot de drifturi.

Lucrările, începute simultan pentru a nu se pierde fonduri europene

Şantierele sunt plătite cu bani europeni şi trebuie să fie gata până în 2029.

"Din păcate a trebuit să le începem pe toate dintr-o dată si mai avem de inceput înca două loturi pentru că pierdem bani. Ştiu că este un disconfort in Bucureşti. Oraşele au nevoie şi de şantiere dar acum toate s-au adunat aici pentru că s-a muncit foarte încet până acum", a spus Ciprian Ciucu, primarul Capitalei.

Municipalitatea are în plan să majoreze preţul unui bilet STB de la 3 lei la 5 lei călătoria.

