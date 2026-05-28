Un grav incident, care a avut loc la un liceu din Bucureşti, ridică din nou problema siguranţei elevilor. Un adolescent de 16 ani a fost atacat cu o macetă în curtea şcolii. Agresorul a intrat nestingherit în campusul care are cel puţin patru paznici şi l-a bătut pe elev în faţa colegilor. Directorii şi paznicii au încercat să muşamalizeze atacul. Poliţiştii au aflat ce s-a întâmplat abia după ce victima a ajuns la spital.

Camerele de supraveghere din curtea liceului l-au filmat pe agresor cum scoate maceta de sub haine şi se repede la un elev.

"Am văzut o lamă foarte mare, cam aşa, cred că avea în jur de 50-60 de centimetri"

"A intrat şi l-a şi scos cuţitul, era prietenul meu cel care a fost bătut, a fost foarte grav pălmuit, a primit pumni. Avea un cuţit destul de mare"

"Colegul meu agresat se tot dădea la gagica băiatului acesta, la agresor. Agresorul a venit la liceu cu un briceag stil macetă. A scos cuţitul, s-a făcut înspre el", povestesc martorii.

Paznicii se ascundeau de caniculă în cabine

Elevii care au văzut ce se întâmplă s-au temut să intervină. Au cerut, în schimb, ajutor paznicilor care se ascundeau de caniculă în cabinele lor.

Şi tot aşa, până pe terenul de sport, unde a avut loc agresiunea.

Elevi: Sunteţi de la Antena?

Reporter: Da! […] Am vrut să arăt cât de uşor poate să intre un necunoscut în curtea liceului, exact cum a intrat individul acela cu cuţitul ieri.

Incidentul, tratat cu indiferenţă de paznici şi de conducerea liceului

Incidentul deosebit de grav este tratat cu indiferenţă de paznici şi de conducerea liceului, care nu au anunţat Inspectoratul Şcolar şi Poliţia.

"Nu mai intraţi, domnule! […] Nu s-a întâmplat nimic, nu este nimic!", spuneau paznicii.

Reporter: La directoare nu pot să ajung?

Paznic: Puteţi să ajungeţi, dar nu vrea dânsa.

Reporter: Nu vrea să vorbească cu presa?

Paznic: Nu vrea... nu consideră că s-a întâmplat ceva. Dacă nu s-a întâmplat nimic.

Reporter: Păi s-a întâmplat că a venit unul cu cuţitul şi a atacat un elev.

Băiatul bătut a ajuns la spital cu lovituri la faţă, iar agresorul a fost prins de poliţişti.

"Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire şi alte violenţe, port fără drept de obiecte periculoase şi tulburarea ordinii şi liniştii publice", a explicat purtătorul de cuvânt al Poliţiei Capitalei, Cătălina Toma.

Elevul agresat are nevoie de mai multe zile de recuperare, în timp ce agresorul care a intrat cu maceta în curtea liceului a fost arestat preventiv.

