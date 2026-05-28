Video Imagini uluitoare la liceul unde elev era să fie înjunghiat. Poliţiştii, certaţi de paznic. "Cine v-a chemat?"

Un elev a fost ameninţat cu un cuţit şi lovit în curtea Colegiului Tehnic Media din Capitală, în urma unui conflict pornit de la o fată. Agresorul, un tânăr de 18 ani care nu învaţă la liceu, a fost reţinut. Observator a surprins momentul în care poliţiştii au ajuns la unitatea de învăţământ, unde ar fi fost opriţi iniţial la intrare de o femeie de la pază.

de Cristi Popovici

la 28.05.2026 , 16:00
Potrivit imaginilor de pe o cameră de supraveghere, un grup de elevi se află pe terenul de sport din curtea liceului. La un moment dat, un tânăr scoate un cuțit și începe să-l amenințe pe unul dintre elevi, după care începe să-l lovească cu palmele peste față.

Tânărul a fost reținut joi de polițiștii Secției 5 pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice. El va fi dus joi în fața unui judecător cu propunere de arestare preventivă pe o perioadă de 30 de zile.

Conform unor oficiali ai Parchetului, agresorul are 18 ani, dar nu este elev al liceului.

Observator a surprins momentul în care poliţiştii au ajuns la liceul unde a avut loc incidentul, pentru a continua verificările. La intrarea în unitatea de învăţământ, agenţii au fost întâmpinaţi de o femeie de la pază care ar fi refuzat iniţial să le permită accesul, susţinând că autorităţile nu au fost chemate şi că în şcoală nu s-ar mai fi întâmplat nimic.

