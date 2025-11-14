2026 începe cu tăieri în sistemul bugetar. Guvernul vrea ca eliminarea a 10% din posturi să se facă de la 1 ianuarie. 13.000 de angajați din administrația locală își vor pierde locurile de muncă, iar salariații a 2.400 de primării, care nu se pot finanța singure, vor avea venituri mai mici. Tăieri vor fi și la ministere.

De la începutul anului viitor, primăriile din toată țara trebuie să taie din posturi și să-și refacă organigramele. Bugetarii vizați vor fi disponibilizați într-un interval de 60 până la 120 de zile. Primăriile vor reduce până la 30% din locurile existente, cu un plafon clar: cel mult 20% dintre posturile ocupate pot fi eliminate.

"Există alternativa la reducerea posturilor ocupate, aceea de a reduce cheltuielile de personal cu 10%, pe care poate să o aleagă autoritatea locală din 2026, măsură tranzitorie, pentru că din 2027 toată lumea trebuie să vină pe acest procent care pornește de la 30%", a declarat Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării.

Reforma aduce un val de nemulțumiri, mai ales că primarii nu știu pe cine să dea afară.

Articolul continuă după reclamă

"Într-o primă evaluare, discutăm de aproximativ 25 de posturi ocupate care vor trebui disponibilizate. E greu să găsești criterii foarte clare care să facă o departajare între angajații primăriei, nici faptul că au vechime nu e ok, nici ultimul venit. Vom încerca să găsim niște criterii cât mai pertinente", a spus Călin Dobra, primar Lugoj.

"E o situație complicată, să ne gândim că în ultimii ani nu s-au mai făcut angajări pe măsură ce au plecat oameni din sistem. Brașovul are munți, adică serviciu de salvamont, alte municipii reședință de județ nu au instituții de cultură", a spus Sorin Toarcea, purtător de cuvânt al Primăriei Brașov.

Lovitura finală vine pentru cele peste 2.400 de primării care nu-și pot acoperi salariile din venituri proprii. În maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a reformei, Guvernul va stabili noi grile de salarizare.

"Astăzi, în administrația publică locală există un minim și un maxim, maxim poate merge până la salariul viceprimarului. Nu va mai exista această posibilitate ca, prin hotărâre de consiliu local, să ridici până la plafonul maxim salariul multor angajați, ci vor fi niște trepte profesionale, grade, astfel încât să asigurăm că, din veniturile lor proprii, pot să-și asigure cheltuielile salariale", a mai spus Cseke Atilla.

"În schimb, în administrația centrală vor fi reduse cheltuielile cu personalul cu 10%. Miniștrii vor decide dacă taie sporurile ori fac disponibilizări. Reforma trebuie să fie implementată până la 1 martie", a transmis Florentina Lazăr, reporter Observator.

"Dacă e post unic, se face concurs. Nu mai merge să iei salariu fără să vii la minister, să treci pe la minister două ore pe zi. O să le pun la dispoziție un template, cadru prin care să se măsoare singuri, să știe de ce unul pleacă și unul rămâne", a spus Radu Miruță, ministrul Economiei.

"Ministerul Energiei deja a făcut această reorganizare, în care a redus cu aproximativ 13% numărul posturilor ocupate", a declarat Bogdan Ivan, ministrul Energiei.

Reforma va aduce economii la buget de până la 4 miliarde și jumătate de lei.

"Poate reducerile astea ar fi suficiente să ne încadrăm într-un deficit de 6% la anul, deși greu, dar noi trebuie să facem o ajustare în următorii 6 ani de 11% din PIB. Cum o facem dacă nu aruncăm bolovanii puși în cârcă?", a spus Gabriel Biriş, expert fiscal.

Proiectul va fi finalizat de Guvern în zilele următoare și asumat apoi în Parlament. Premierul a anunțat și că 50 de companii de stat pe pierdere vor fi lichidate, printre care și Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă CFR.

Florentina Lazăr Like În Guvern se iau cele mai importante decizii pentru noi, românii. Se majorează sau scad pensiile și salariile, se măresc taxele și impozitele, se fac sau se mimează reforme. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că artiştii vor fi înlocuiţi de inteligenţa artificială? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰