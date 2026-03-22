Bulgar căutat de autorităţile din Germania pentru pornografie infantilă, prins de poliţiştii constănţeni

Un cetățean bulgar, în vârstă de 47 de ani, pe numele căruia autoritățile din Germania au emis un mandat european de arestare pentru pornografie infantilă, a fost prins în județul Constanța.

Bulgar căutat de autorităţile din Germania pentru pornografie infantilă, prins de poliţiştii constănţen

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au anunțat, duminică, că polițiștii din cadrul Unității Teritoriale de Căutare Persoane Dispărute sau Urmărite, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au reținut un bărbat urmărit internațional.

"Astfel, în cursul zilei de ieri, 21 martie, polițiștii au preluat, de la polițiștii din cadrul Gărzii de Coastă -S.P.F. Negru Vodă, un cetățean bulgar, de 47 de ani, iar din verificările efectuate s-a stabilit că acesta figurează cu mandat european de arestare, emis de autoritățile judiciare din Germania, pentru săvârșirea infracțiunii de pornografie infantilă", au transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Bărbatul a fost escortat și prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, care a dispus reținerea pentru 24 de ore.

Cetățeanul bulgar a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă, urmând ca în cursul zilei de duminică să fie prezentat magistraților Curții de Apel Constanța, pentru realizarea procedurii în vederea extrădării.

