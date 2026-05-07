Video Momentul în care un bărbat sare cu paraşuta de pe un bloc cu 10 etaje din Râmnicu Vâlcea
Inconştienţă la înălţime pentru un clip viral. Un bărbat din Râmnicu Vâlcea s-a aruncat cu paraşuta de pe un bloc cu 10 etaje.
Din fericire, aterizarea nu a fost pe cabluri de curent şi nici vântul nu l-a purtat pe bărbat în vreun balcon.
Imaginile au fost publicate chiar de către parașutist pe rețelele de socializare. Acesta postează frecvent clipuri cu diferite sărituri spectaculoase.
IPJ Vâlcea a anunțat că a început verificări pentru a stabili dacă totul s-a desfășurat în condiții de siguranță și dacă au fost obținute toate avizele sau autorizațiile necesare. Institutul de Aeronautică a fost şi el sesizat.
