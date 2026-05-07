Inconştienţă la înălţime pentru un clip viral. Un bărbat din Râmnicu Vâlcea s-a aruncat cu paraşuta de pe un bloc cu 10 etaje.

Din fericire, aterizarea nu a fost pe cabluri de curent şi nici vântul nu l-a purtat pe bărbat în vreun balcon.

Imaginile au fost publicate chiar de către parașutist pe rețelele de socializare. Acesta postează frecvent clipuri cu diferite sărituri spectaculoase.

IPJ Vâlcea a anunțat că a început verificări pentru a stabili dacă totul s-a desfășurat în condiții de siguranță și dacă au fost obținute toate avizele sau autorizațiile necesare. Institutul de Aeronautică a fost şi el sesizat.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰