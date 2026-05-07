Ilie Bolojan nu exclude revenirea la guvernare după ce a cerut Partidului Liberal să se retragă în opoziţie. Invitat la Observator, premierul interimar şi-a expus condiţiile: PSD să admită că nu are soluţii pentru a forma executivul. Un nou scenariu prinde contur şi încinge şi mai aprig spiritele: deşi a fost demis prin moţiune de cenzură, Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier, spun unii experţi în drept constituţional.

Invitat în direct la Observator, Ilie Bolojan a detaliat în ce condiţii liberalii ar renunţa la intrarea în opoziţie. "Este răspunderea Partidului Social Democrat să vină cu o propunere pentru criza pe care a creat-o. Dacă nu sunt în stare să vină cu o soluţie, trebuie să recunoască asta, măcar. Este o chestiune de bun simţ să facă acest lucru. În această situaţie, avem o responsabilitate în guvernare. România a funcţionat mulţi ani de zile cu guverne minoritare, e posibil să fim în această situaţie. Nu mai există o bază de încredere între PNL şi PSD ca să mai poţi să faci o coaliţie", a declarat Ilie Bolojan.

Liberalii susţin că Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier

Între timp, un nou scenariu aprinde spiritele intre fostii parteneri de guvernare. Liberalii susţin că Ilie Bolojan poate fi numit din nou premier, chiar dacă a fost demis prin moţiune de cenzură. Reacţiile vin după ce social-democraţii au invocat o decizie CCR din 2020, potrivit căreia preşedintele nu poate nominaliza imediat acelaşi premier căruia Parlamentul i-a retras încrederea. "Nu i se poate impune președintelui nici să numească pe cineva, nici să nu numească pe cineva. Dacă ar veni și ar face o propunere în bajocură, îl punem pe ăla acolo că nu îl votează nimeni, sigur că s-ar putea pune în discuție multe lucruri. Dar dacă propunerea este serioasă, nu văd de ce ar putea cineva să o oprească", a declarat Augustin Zegrean, fost preşedinte CCR. În continuare liderii politici joacă cu mai multe scenarii pe masă.

Cu toate că au decis să intre în opoziţie, liberalii iau în calcul şi varianta unui guvern minoritar condus tot de Ilie Bolojan. În acest caz, PNL ar putea guverna în continuare alături de USR şi UDMR. Însă pentru ca un astfel de cabinet să treacă votul de învestire în Parlament, liberalii ar avea nevoie de peste 50 de voturi din partea partidelor suveraniste. De cealaltă parte, liderii PSD nu exclud nici ei formula unui guvern minoritar. În care PSD ar guverna alături de UDMR şi grupul minorităţilor naţionale. Totuşi, pentru social democraţi, varianta ideală rămâne refacerea coaliţiei pro-europene. Cu alt premier în locul lui Ilie Bolojan. "Preşedintele Partidului Social Democrat, fie că-şi doreşte, fie că nu doreşte, este pregătit în orice moment să facă politică la nivel executiv", a declarat Vasile Dîncu, europarlamentar PSD.

Tabăra anti-Bolojan din PNL insistă pentru revenirea la guvernare si cere o noua consultare in partid. "Un partid care are 14% în acest moment rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziţia de premier", a declarat Cătălin Predoiu, ministrul interimar de Interne. "Eu nu spun niciodată niciodată. Dacă partidul decide să schimbe decizia intrării în opoziție și să meargă cu propunerea Ilie Bolojan la președintele Nicușor Dan, voi susține acest demers", a declarat Alina Gorghiu, deputat PNL. La Cotroceni continuă consultările informale. Surse Observator spun că şeful statului a purtat discuţii cu Sorin Grindeanu, după ce, dimineaţă, i-a primit pe liderii UDMR. În această seară a fost chemat la Cotroceni şi Ilie Bolojan, potrivit surselor.

"Dacă am rămâne în declaraţiile de ieri, am putea să ne îndreptăm spre un blocaj politic şi acest guvern să rămână interimar, bine-merci, câteva luni de zile", a declarat Attila Cseke, ministrul interimar al Sănătăţii din partea UDMR. Între timp, Diana Şoşoacă, presedintele S.O.S. România anunţă că va iniţia procedura de destituirea a lui Nicuşor Dan, în Parlament.

