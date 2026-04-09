Cadastru online în doar câteva minute. ANCPI a eliberat peste 560.000 de acte în 2026

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a eliberat în primele trei luni ale anului 2026, online, gratuit pentru proprietari, prin platforma Myeterra.ancpi.ro, 562.381 de extrase de carte funciară pentru informare şi extrase din planul cadastral.

În aceeaşi perioadă, ANCPI a eliberat online, prin intermediul platformei epay.ancpi.ro, 534.986 de documente.

În luna martie 2026, ANCPI, instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA), a eliberat online, gratuit pentru proprietari, prin platforma Myeterra.ancpi.ro, 196.691 de extrase de carte funciară pentru informare şi 25.561 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Extrasele de carte funciară şi cele din planul cadastral sunt eliberate gratuit pentru proprietari atât prin platforma Myeterra.ancpi.ro, cât şi la ghişeu.

Cât costă documentele solicitate online

Pentru alţi solicitanţi, extrasele de carte funciară şi cele din planul cadastral sunt eliberate online, prin platforma epay.ancpi.ro, iar preţul este de 20 de lei pentru extrasul de carte funciară şi 15 lei pentru extrasul din planul cadastral.

În luna martie 2026, au fost furnizate, online, prin platforma epay.ancpi.ro, 176.475 de extrase de carte funciară pentru informare şi 24.239 de extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

Totodată, în cea de-a treia lună a anului 2026, pe platforma epay.ancpi.ro şi-au făcut cont 10.453 de utilizatori noi şi au fost înregistrate 156.232 de comenzi online.

Documentele pot fi eliberate imediat dacă sunt disponibile în format electronic

În cazul în care documentul solicitat prin platforma epay.ancpi.ro este disponibil în format electronic, acesta va putea fi descărcat din contul creat de utilizator în câteva minute. Dacă extrasul nu a fost convertit în format electronic, timpul de aşteptare este de cel mult două zile lucrătoare.

În prezent, numărul proprietăţilor înregistrate în sistemul informatic integrat de cadastru şi carte funciară este de peste 28,3 milioane. Astfel, extrasele de carte funciară solicitate pentru aceste proprietăţi vor putea fi descărcate de către utilizatorii platformelor Myeterra.ancpi.ro şi epay.ancpi.ro în cel mai scurt timp.

Documentele eliberate online de ANCPI, fără semnătură olografă, sunt recunoscute de instituţiile administraţiei locale şi centrale, bănci, avocaţi, notari etc.

ANCPI este unica autoritate abilitată să emită extrase de carte funciară pentru informare şi extrase din planul cadastral, serviciile fiind prestate prin platformele care pot fi accesate pe site-ul www.ancpi.ro.

Achiziţionarea extraselor de carte funciară de pe alte site-uri, neautorizate de ANCPI şi care utilizează denumiri similare, poate genera costuri suplimentare.

