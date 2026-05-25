Extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Capitalei va primi numele "Donald Trump", iar patinoarul Berceni Arena se va numi "Doru Tureanu". Decizia a fost luată în urma unui vot online la care ar fi participat peste 116.000 de persoane, a anunţat pe Facebook primarul Daniel Băluţă.

Trump a câştigat "alegerile" din Sectorul 4 al Capitalei. Extinderea Parcului Tudor Arghezi îi va purta numele - Profimedia

"Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea 'Donald Trump'", a scris pe Facebook primarul Sectorului 4.

Votanții au putut alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Maia Sandu.

În același timp, patinoarul din zonă va fi redenumit în onoarea fostului mare hocheist român Doru Tureanu.

Articolul continuă după reclamă

"Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial", a mai precizat Daniel Băluță.

Edilul a anunțat că în perioada următoare vor fi demarate procedurile administrative pentru oficializarea noilor denumiri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Decizia a generat numeroase reacții în rândul internauților, de la mesaje de susținere până la comentarii critice sau ironice.

"Donald? Ăla nu e american? Noi nu suntem în România?", a scris un internaut.

"Ceva deosebit, tot Tudor Arghezi o să-i zică lumea", a comentat altcineva.

"Au votat haterii care nu o suportă pe Maia Sandu", a scris ironic un utilizator.

După finalizarea votului, autoritățile locale urmează să parcurgă etapele administrative necesare pentru schimbarea oficială a denumirilor.

Nicu Tatu Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰