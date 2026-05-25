Trump a câştigat "alegerile" din Sectorul 4 al Capitalei. Extinderea Parcului Tudor Arghezi îi va purta numele

Extinderea Parcului Tudor Arghezi din Sectorul 4 al Capitalei va primi numele "Donald Trump", iar patinoarul Berceni Arena se va numi "Doru Tureanu". Decizia a fost luată în urma unui vot online la care ar fi participat peste 116.000 de persoane, a anunţat pe Facebook primarul Daniel Băluţă.

de Nicu Tatu

la 25.05.2026 , 13:16
Trump a câştigat "alegerile" din Sectorul 4 al Capitalei. Extinderea Parcului Tudor Arghezi îi va purta numele Trump a câştigat "alegerile" din Sectorul 4 al Capitalei. Extinderea Parcului Tudor Arghezi îi va purta numele - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

"Mulțumesc tuturor celor peste 116.000 de persoane care au votat, în ultimele zile, pentru denumirea extinderii Parcului Tudor Arghezi și a patinoarului Berceni Arena! Așa cum oamenii au decis, partea nouă a parcului va primi denumirea 'Donald Trump'", a scris pe Facebook primarul Sectorului 4.

Votanții au putut alege între: Francois Mitterrand, Helmut Kohl, Vaclav Havel, Jacques Chirac, Barack Obama, Joe Biden, Emmanuel Macron, Donald Trump, Angela Merkel, Maia Sandu.

În același timp, patinoarul din zonă va fi redenumit în onoarea fostului mare hocheist român Doru Tureanu.

Articolul continuă după reclamă

"Patinoarul va purta numele lui Doru Tureanu, o legendă a hocheiului românesc, recunoscută la nivel mondial", a mai precizat Daniel Băluță.

Edilul a anunțat că în perioada următoare vor fi demarate procedurile administrative pentru oficializarea noilor denumiri.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Decizia a generat numeroase reacții în rândul internauților, de la mesaje de susținere până la comentarii critice sau ironice.

"Donald? Ăla nu e american? Noi nu suntem în România?", a scris un internaut.

"Ceva deosebit, tot Tudor Arghezi o să-i zică lumea", a comentat altcineva.

"Au votat haterii care nu o suportă pe Maia Sandu", a scris ironic un utilizator.

După finalizarea votului, autoritățile locale urmează să parcurgă etapele administrative necesare pentru schimbarea oficială a denumirilor.

Nicu Tatu Like
donald trump daniel baluta parcul tudor arghezi patinoarul berceni arena
Înapoi la Homepage
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: “Am vândut-o într-un moment bun.” Din ce face bani acum
Afacerea la care Mihai Rotaru a pus punct: &#8220;Am vândut-o într-un moment bun.&#8221; Din ce face bani acum
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Îți mai aduci aminte de Nikita, personajul care făcea furori în anii 90? Cum arată și cu ce se ocupă Peta Wilson la 55 de ani
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
Apariție rară pentru mama lui Cristi Chivu. Cum arată femeia și ce o leagă de CSM Reșița
O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați
O companie aeriană din Europa intră în faliment și anulează toate zborurile: Toți angajații au fost concediați
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
Comentarii


Întrebarea zilei
Au început înscrierile la grădiniţă. Mergeţi de la primele ore?
Observator » Evenimente » Trump a câştigat "alegerile" din Sectorul 4 al Capitalei. Extinderea Parcului Tudor Arghezi îi va purta numele
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.