Este anchetă în patru judeţe după ce procurorii au strâns probe că sute de câini maidanezi ar fi fost eutanasiaţi ilegal în două adăposturi de animale. 20 de percheziţii s-au făcut în această dimineaţă, inclusiv la trei primării, iar unele sunt încă în desfăşurare.

Poliţiştii caută mai multe documente printre care registrele în care erau trecute animalele care ajungeau în aceste adăposturi. Anchetatorii susţin că angajaţii adăpostului privat din Uzunu, judeţul Giurgiu, au încheiat contracte cu mai multe primării din judeţul Prahova pentru a captura, caza şi în cele din urmă pentru a eutanasia animalele.

Sunt 9 persoane suspecte în acest caz

Unul dintre aceste contracte a fost încheiat de acest adăpost în luna octombrie a anului trecut şi valora peste 100.000 de lei. Potrivit înţelegerii, angajaţii adăpostului trebuiau să prindă peste 100 de câini, însă nu aveau suficient spaţiu pentru adăpostirea lor.

Sunt 9 persoane suspecte în acest caz, printre care administratorii adăposturilor. Sunt acuzaţi de uciderea animalelor cu intenţie, abuz în serviciu şi înşelăciune. Aceştia vor fi duşi la audieri după finalizarea percheziţiilor.

