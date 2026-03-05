Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Câini maidanezi, eutanasiaţi ilegal. Anchetă în 4 judeţe, descinderi ale Poliţiei la 3 primării

Este anchetă în patru judeţe după ce procurorii au strâns probe că sute de câini maidanezi ar fi fost eutanasiaţi ilegal în două adăposturi de animale. 20 de percheziţii s-au făcut în această dimineaţă, inclusiv la trei primării, iar unele sunt încă în desfăşurare.

de Denisa Dicu

la 05.03.2026 , 14:19

Poliţiştii caută mai multe documente printre care registrele în care erau trecute animalele care ajungeau în aceste adăposturi. Anchetatorii susţin că angajaţii adăpostului privat din Uzunu, judeţul Giurgiu, au încheiat contracte cu mai multe primării din judeţul Prahova pentru a captura, caza şi în cele din urmă pentru a eutanasia animalele.

Sunt 9 persoane suspecte în acest caz

Unul dintre aceste contracte a fost încheiat de acest adăpost în luna octombrie a anului trecut şi valora peste 100.000 de lei. Potrivit înţelegerii, angajaţii adăpostului trebuiau să prindă peste 100 de câini, însă nu aveau suficient spaţiu pentru adăpostirea lor.

Articolul continuă după reclamă

Sunt 9 persoane suspecte în acest caz, printre care administratorii adăposturilor. Sunt acuzaţi de uciderea animalelor cu intenţie, abuz în serviciu şi înşelăciune. Aceştia vor fi duşi la audieri după finalizarea percheziţiilor.

Denisa Dicu
Denisa Dicu Like

Pasiune, adrenalină, curiozitate și dorința de a afla poveștile oamenilor. Sunt doar câteva dintre lucrurile care mă îndeamnă să fac jurnalism cu atât de mult drag.

caini giurgiu adapost primarie politie
Înapoi la Homepage
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Evenimente » Câini maidanezi, eutanasiaţi ilegal. Anchetă în 4 judeţe, descinderi ale Poliţiei la 3 primării