O femeie de 26 de ani din Orăştie, judeţul Hunedoara, a fost arestată preventiv, după ce a intrat în casa surorii ei "înarmată" cu un cuţit de bucătărie. Tânăra avea un ordin de protecţie care îi interzicea să intre în acel imobil.

Poliţiştii şi jandarmii au ajuns imediat la faţa locului, unde se afla şi sora în vârstă de 31 de ani. Din fericire, aceştia au reuşit să îi ia cuţitul fără ca nimeni să fie grav rănit.

"În jurul orei 19:30, patrula care se afla în exercitarea atribuțiilor de serviciu a observat o femeie în vârstă de 26 de ani, din municipiul Orăștie, care a intrat într-un imobil situat pe strada Pricazului. Oamenii legii aveau cunoștință despre faptul că pe numele acesteia fusese emis anterior un ordin de protecție provizoriu, ulterior confirmat prin ordin de protecție de către Judecătoria Orăștie, prin care se stabilise obligația de a păstra o distanță minimă de 100 de metri față de locuința surorii sale, o femeie în vârstă de 31 de ani, tot din Orăștie. Având în vedere aceste aspecte, patrula mixtă polițist–jandarm s-a deplasat de îndată la apartamentul indicat. La fața locului, femeia de 31 de ani a declarat că sora sa a pătruns în locuință, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție", a transmis IPJ Hunedoara.

Cu acordul persoanei vătămate, polițiștii au intrat în apartament, unde au surprins-o în flagrant pe femeia de 26 de ani. În urma verificărilor, s-a constatat că aceasta avea asupra sa un cuțit de bucătărie, fiind imediat deposedată de obiectul periculos.

Femeia de 26 de ani a recunoscut că a încălcat interdicţia, însă motivul era unul simplu: nu avea unde să locuiască.

"Ulterior, aceasta a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Orăștie, unde a primit îngrijiri medicale de specialitate, prezentând plăgi înțepate la nivelul coapsei drepte, produse prin automutilare. După acordarea asistenței medicale, femeia a fost condusă la sediul poliției pentru continuarea procedurilor legale", potrivit IPJ Hunedoara.

Acum poliţiştii au deschis pe numele ei un dosar penal pentru încălcarea ordinului de protecţie şi a fost aerestată preventiv pentru 30 de zile.

Bogdan Alecsandru Like Nu există îndatorire pe care să nu o fi făcut, în cei 21 de ani de când sunt în presă, fie aceasta una de reporter, redactor, DJ de programe radio, editor, voiceover, copywriter, producător sau prezentator TV. ➜

