Au fost clipe de panică pentru locatarii unui bloc cu patru etaje din Sibiu. Un bărbat de 90 de ani a ajuns de urgenţă la spital după ce garsoniera în care locuia a fost cuprinsă de flăcări. Aproximativ 50 de locatari s-au autoevacuat sau au fost evacuaţi de salvatori. Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric, iar fumul s-a răspândit rapid în întreg imobilul.

Flăcările au cuprins cu repeziciune garsoniera de la primul etaj al imobilului. Panicaţi, locatarii au sunat imediat la 112. Speriaţi că focul ar putea să le cuprindă şi lor apartamentele, o parte din ei au fugit cât i-au ţinut picioarele. Ajunşi imediat la faţa locului, pompierii au evacuat persoanele rămase înăuntru.

"Bătăi puternice în uşă, m-am uitat pe vizor şi erau deja pompierii, am deschis, ne-au băgat înăuntru. Mai târziu au bătut din nou să evacuăm. Pe coridor ziceau pompierii că iese fum pe la contorul de gaz", a povestit o locatară.

"Am fugit la geam, am deschis geamul, uşa. Am văzut că bat pompierii în uşă o dată, de două ori, hai să ies. A fost bine că am ieşit afară", a spus un locatar.

Proprietarul de 90 de ani, scos inconştient din garsonieră, a fost transportat de urgenţă la spital.

"S-au aplicat manevre de resuscitare, a răspuns manevrelor de resuscitare. A fost transportat la UPU Sibiu, intubat, prezintă arsuri pe membrele superioare", a declarat Andreea Ştefan de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.

Incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric. Bărbatul locuia singur, iar de el avea grijă un frate.

"Mai venea fratelui dânsului ziua şi cu încă cineva care avea grijă de dânsul. E bolnav de mult timp, nu se prea mai ridica el", a spus o vecină.

Pompierii au reuşit să stingă focul după zeci de minute.

