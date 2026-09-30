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Video Călin Georgescu, prima noapte în arest. Susţinătorii săi vor să strângă bani şi să-i cumpere vila din Toscana

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Editor Alexia Bucur | Timp citire: 2 minute
Publicat la 30.09.2026, 07:45 | Modificat la 30.09.2026, 07:48

Călin Georgescu și-a petrecut noaptea în arest preventiv, după ce a fost ridicat de la locuința sa din Mogoșoaia. Susținătorii fostului candidat au venit imediat în fața Arestului Central pentru a-i arăta sprijinul și au rămas acolo până târziu în noapte.

Acum, la sediul Arestului Central, este liniște, dar a fost o seară agitată. Sute de susținători ai lui Călin Georgescu au stat până târziu în fața sediului pentru a-și arăta sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale. În același timp, pe rețelele sociale se organizează, tot de susţinători, strângeri de fonduri pentru a îi cumpăra lui Georgescu o vilă în regiunea exclusivistă Toscana, evaluată la aproximativ 1,2 milioane de euro.

Fostul candidat a ajuns astfel din nou în arest, la o săptămână după ce a fost reținut pentru 24 de ore

Toate acestea vin după decizia Curții de Apel București de a îl aresta. O decizie, de altfel, deloc uşoară pentru că una dintre judecătoare a considerat că Georgescu poate fi cercetat în libertate, în timp ce cealaltă a cerut arestarea. Aşa că a fost chemat un al treilea magistrat arbitru, din Ilfov, care a decis în cele din urmă arestarea preventivă.

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Astfel, fostul candidat a ajuns astfel din nou în arest, la o săptămână după ce a fost reținut pentru 24 de ore. Georgescu este acuzat că ar fi coordonat o rețea care ar fi înșelat un om de afaceri din Buzău cu un milion de euro. După gratii a ajuns şi Ionel Rusen, cercetat în același dosar. Mai mult, Călin Georgescu este judecat în alte două dosare penale pentru tentativă de lovitură de stat şi propagandă legionară.

Alexia Bucur
Alexia Bucur
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calin georgescu arest toscana
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