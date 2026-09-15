Mai mult, mai nou, mai scump, mai bine. Parcă trăim într-o cursă în care linia de sosire se mută de fiecare dată când credem că am ajuns la ea. Ne bucurăm de ce obținem, dar nu pentru mult timp, pentru că apare rapid o nouă dorință. Unde se termină ambiția și de unde începe nevoia de validare? Subiectul a fost dezbătut la Observator 16, alături de Anca Boalca, psiholog.

Prezentator: Un subiect foarte interesant: cum faci diferența între "a vrea mai mult" - ambiția e bună, totuși - și să nu te duci în extrema în care tot ce ai să nu fie suficient?

Invitat: În primul rând, trebuie să spunem că a ne dori nu este greșit. E firesc. Dar trebuie să ne uităm să vedem ce funcție are această nevoie de a achiziționa, care e funcția psihică: de ce fac asta? Pentru că s-ar putea să fac asta pentru că am nevoie să fiu văzut, validat, recunoscut de mediul meu, de prieteni, de grupul social.

Prezentator: Deci nu o faci strict pentru tine, ci mai degrabă pentru a primi atenție din exterior.

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Invitat: Dacă o fac pentru că îmi doresc un anumit lucru și am muncit pentru lucrul respectiv și mi-l doresc foarte mult, asta e una. Dar dacă fac asta pentru a primi validarea celorlalți, e altceva. Are o funcție compensatorie. Ce compensez? Ceva ce nu am în interiorul meu. Poate nu mă simt suficient de puternic, am o imagine ideală despre mine și nu pot să mă conectez la propria mea realitate și atunci achiziționez lucruri ca să-mi cresc stima de sine.

Prezentator: Ți-ai dat seama că există o situație pe care poate ar trebui să o rezolvi, un dezechilibru. Cum faci să te întorci spre normalitate, echilibrând povestea?

Invitat: În primul rând, trebuie să conștientizez, dar nu e suficient. Trebuie să mă întreb apoi: la ce-mi foloseşte mie toată această achiziție? Îmi iau haine foarte multe, obiecte scumpe, mașini, case, vacanțe și uneori chiar pot să merg în zona relațiilor. Îmi caut un partener care arată într-un anumit fel, care are un anumit status social, pentru că am nevoie de valoare. Dar am nevoie să fiu puțin onest cu mine și să-mi dau seama de ce am nevoie de toate lucrurile astea. După ce mă întreb, încep să mă organizez și să fac niște alegeri. Poate merg la un specialist și avem o discuție, apoi poate îmi notez niște lucruri despre mine și nevoile mele și încerc să prioritizez lucrurile importante din viața mea și să le rezolv pe rând. Apoi poate am nevoie să reflectez un pic asupra istoriei mele. Ce s-a întâmplat cu viața mea până acum? Poate am avut acest pattern care s-a tot repetat în diferite moduri și să mă întreb de unde vine. Să mă acomodez cu răspunsul apoi.

Prezentator: Fac parte din recunoștință, practic. Viața nu e liniară. Se întâmplă și lucruri bune, și mai puțin bune.

Invitat: Da, și cred că asta ține de dezvoltarea personală și de maturitate.