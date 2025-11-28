Tramvaiul "corporatiştilor" din Bucureşti va circula din nou de marţea viitoare, după doi ani de pauză. Inginerii au făcut astăzi probele tehnice pe linia 5, fără călători. Constructorul mai are de montat adăposturile din staţii care vor fi comandate din China.

"De marţea viitoare, tramvaiul va circula din nou pe linia 5 însă pe traseu încă nu există adăposturi pentru călători. Acestea vor fi comandate din China şi vor ajunge abia în luna martie", a transmis Andreea Milea, reporter Observator.

Deocamdată a fost montat unul singur pe traseu, cel trimis pe post de model. Constructorul aşteaptă de o lună acordul Primăriei Capitalei pentru a comanda restul adăposturilor pentru linia modernizată. O copertină costă 7.000 de euro.

"O copertină e vreo 6.000-7.000 de euro. Acum 3 saptămani s-au hotărât ce anume doresc şi mai devreme de 2-3 luni nu se aduc. Atunci când vin, noi ne-am luat angajamentul că în fiecare noapte oprim curentul şi montăm câte una, două, cât putem, fără să deranjăm circulaţia", a afirmat Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Bucureştenii care circulă în nordul oraşului spun că nu le vine să creadă că de săptămâna viitoare vor putea folosi tramvaiul din nou.

"O minune de sărbători acuma! În sfârşit. E o perioadă lungă de când nu a mai circulat şi este nevoie pentru că circulaţia din Bucureşti stim cu toţii cum este şi e nevoie", a spus un localnic.

"Această linie va reorienta fluxul de călători din zonele aglomerate, mă refer aici la dimitrie pompeiu, şi va atrage un flux de călători suplimentar. Este un traseu foarte important", a declarat Constantin Tobescu, purtător de cuvânt Societatea de Transport Bucureşti.

Linia 5 a fost modernizată pe o lungime de 4 kilometri, între şoseaua Ştefan cel Mare şi Podul Băneasa. Cel mai probabil, pe linie vor circula tot tramvaie vechi pentru că şinele din centrul oraşului nu au fost încă schimbate. Întreaga lucrare a costat 140 de milioane de lei iar Primăria Capitalei încă mai are datorii la constructor.

"Nu are bani de unde să dea dar ne-am inteles si din august ne-a dat în fiecare lună câte 5 milioane să putem să supravieţuim", a spus Marin Mândrilă, directorul firmei de construcţii.

Lucrările de reabilitare a liniei 5 de tramvai din București au început în februarie 2024, având inițial ca termen de finalizare martie 2025. Din cauza lipsei de fonduri, şantierul a fost blocat de două ori.

