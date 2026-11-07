Autoritățile vor stabili luni dacă Unitatea 2 a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă poate fi repornită, în funcție de evoluția nivelului Dunării. Pentru reluarea activității, apa trebuie să crească cu încă cel puțin 10-15 centimetri, au anunțat sâmbătă ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, și directorul centralei, Romeo Urjan, potrivit Agerpres.

Când va fi decisă repornirea Reactorului 2 de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei - Profimedia

"În momentul de față, se lucrează și în zilele acestea, adică astăzi, mâine, luni va fi decizia în ceea ce privește repornirea Unității numărul 2 de la Cernavodă. Elementele sunt determinate de evoluția debitului Dunării în momentul de față, dar premisele sunt unele îmbucurătoare", a afirmat Chisăliță, cu prilejul vizitei efectuate împreună cu premierul Luca Niculescu la centrala nuclearoelectrică.

La rândul său, directorul CNE Cernavodă, Romeo Urjan, a explicat că nivelul apei este în prezent de 2,08 metri, suficient pentru funcționarea Unității 1, însă repornirea Unității 2 depinde de mai mulți parametri tehnici.

"Nivelul măsurat la CNE Cernavodă în acest moment este de 2 metri. Mai precis, 2,08 metri local, nivel Marea Baltică. Este suficient pentru funcționarea Unității 1. Pornirea Unității 2 este un proces mai complex. De ce? Pentru că nu depinde doar de nivelul Dunării, care trebuie să mai crească cel puțin cu 10 - 15 centimetri din momentul de față, dar funcționarea Unității 1 prin cele trei pompe mari de răcire influențează și nivelul la Unitatea 2", a explicat Urjan.

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Acesta a precizat că luni va fi efectuată o analiză a nivelului apei, a prognozei hidrologice și a influenței funcționării Unității 1 asupra condițiilor necesare repornirii Unității 2.

"Și atunci, luni, ar trebui să facem o analiză asupra nivelului, asupra prognozei și asupra influenței funcționării Unității 1 asupra Unității 2, datorită pompelor care reduc nivelul local. Deci sunt mai mulți parametri care decid repornirea Unității 2 și vor fi luați în considerare luni, în cursul zilei de luni", a adăugat directorul centralei.

Ministrul Energiei a subliniat și importanța repornirii Unității 1 pentru reducerea importurilor de energie electrică, în special în orele de seară.

"Astăzi suntem aici pentru a marca acest moment, un moment în care putem să discutăm de ceea ce așteptam de multe, multe zile, și anume repornirea Unității numărul 1 de la Cernavodă. Așa cum spunea și domnul prim-ministru, în perioada următoare va atinge maximul de producție și, practic, discutăm despre o cantitate importantă de energie pe care, cu siguranță, nu va trebui să o mai importăm în orele de seară, în special, aspect care va crește reziliența sistemului energetic național", a declarat Chisăliță.

Prim-ministrul Luca Niculescu se află sâmbătă, împreună cu ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă. Vizita premierului și a ministrului Energiei vine după ce Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost resincronizată la Sistemul Energetic Național în după-amiaza zilei de vineri.

Miercuri, au fost demarate procedurile de pornire a reactorului, în urma întrunirii condițiilor minime necesare, potrivit SN Nuclearelectrica.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat și deconectată de la Sistemul Energetic Național în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării. Ulterior, la jumătatea lunii august, a fost deconectată și Unitatea 2.