După mai bine de trei luni, Reactorul 1 al Centralei Nucleare de la Cernavodă a fost repornit în urmă cu puţin timp. Asta înseamnă că, în curând, va livra din nou energie în rețeaua națională. Totuşi, puterea sa nu va fi disponibilă dintr-o dată. Va crește treptat, până va ajunge la valorile normale.

Reactorul este sincronizat astăzi la Sistemul Energetic Național și va ajunge la puterea nominală, adică la puterea maximă treptat, pentru că vorbim despre un proces complex care trebuie să respecte foarte multe norme de securitate nucleară.

Directorul centralei de la Cernavodă a declarat că va dura între 24 și 36 de ore. Acum, funcționarea unității 1 presupune utilizarea unor volume foarte mari de apă pentru răcirea reactorului, evident, ceea ce va duce la scăderea nivelului din bazinul de aspirație, așa că, deocamdată, unitatea 2 rămâne oprită.

Și pentru că, în prezent, debitul Dunării la intrare în țară este de 1700 m3 pe secundă, în contextul în care media multianuală a lunii noimbrie este de aproximativ 4700 m3 pe secundă, iar prognozele nu arată o creștere în următoarea perioadă, mai mult decât atât, este prevăzută chiar o ușoară scădere, așadar, în următoarele 10 zile unitatea 2 va rămâne oprită.

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Repornirea, totuși, vine după o perioadă de 3 luni în care România nu a mai beneficiat de producția de energie nucleară. Ambele reactoare au fost oprite în luna august din cauza nivelului scăzut al Dunării, iar în condițiile normale de funcționare, cele două reactoare de la Cernavodă, produc împreună 20% din producția totală de energie electrică a României.