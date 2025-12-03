Cântăreaţa de muzică populară Rodica Grigore a murit la 59 de ani. Interpreta avea cancer 

Cântăreaţa de muzică populară Rodica Grigore a murit la vârsta de 59 de ani, răpusă de cancer. Vestea a fost confirmată de soţul artistei.

"Dragii mei, iubiților ! Soția mea Rada, S-A ÎNĂLȚAT LA CERURI, A TRECUT IN VESNICIE, ÎN ETERNITATE . DUMNEZEU SĂ O ODIHNEASCĂ ! Este a doua oară când folosesc acest mijloc de comunicare în viață. Îmi este foarte greu, sunt doborât de durere, să trimit acest mesaj. Ea era cea care vă aducea vești despre activitatea noastră profesională.. Vă mulțumesc din suflet, tuturor celor care ați ales să fiți alături de noi in cele mai grele clipe, am impletit rugaciunile împreună, ați trimis gânduri bune și frumoase pentru ea. Vă mulțumesc tuturor celor care ați iubit-o, de altfel și ea era un munte, un ocean, un abis de iubire care îl revarsa celor din jur", a scris muzicianul.

Artista fusese internată în stare gravă la spitalul Elias la terapie intensivă din data de 18 noiembrie.

