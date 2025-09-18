Cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei, prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu

O cântăreaţă de muzică populară şi soţul ei au fost prinşi la furat într-un hypermarket din Târgu Jiu. Cei doi au fost surprinşi de camere pe când luau fără să plătească parfumuri, o perie de păr, elastice şi deodorante.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate şi restituite hypermarketului. Femeia este cântăreaţă de muzică populară din Gorj, iar soţul bucătar în Timiş.

Ce spun oamenii legii

La data de 16 septembrie a.c., polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați cu privire la faptul că, într-un hypermarket din municipiu, au fost identificate două persoane bănuite de sustragerea unor bunuri.

Articolul continuă după reclamă

Polițiști de ordine publică s-au deplasat la fața locului, unde au identificat un bărbat, în vârstă de 33 de ani, din localitatea Moșnița Nouă, județul Timiș și o femeie de 36 de ani, din municipiul Târgu Jiu, bănuiți că ar fi sustras, de pe rafturile hypermarketului, situat pe strada Termocentralei, mai multe produse, în valoare totală de 380 de lei.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt. Bunurile au fost recuperate și restituite societății comerciale.

