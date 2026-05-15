Preşedintele Nicușor Dan şi fiul său vizitează, vineri, expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security (BSDA), care are loc la Romaero Băneasa. Cei doi au urcat împreună într-un blindat și chiar într-un avion F-35. La final, băiețelul a primit și două cadouri din partea ambasadorului SUA și a reprezentanților Coreei de Sud.

Președintele Nicușor Dan vizitează vineri expoziția Black Sea Defense, Aerospace and Security BSDA, principalul eveniment din regiunea Mării Negre dedicat industriei de apărare și securitate a început, miercuri, la București, pe platforma Romaero Băneasa.

Potrivit unui comunicat de presă, cea de a X-a ediție, care marchează 20 de ani de la lansare, este și cea mai amplă organizată până în prezent, cu peste 550 de companii expozante din 36 de țări. Alături de liderii industriei globale, pe parcursul celor trei zile de BDSA sunt așteptați mai mult de 30.000 de vizitatori și peste 350 de oficiali români și străini de nivel înalt.

Primele două zile ale evenimentului sunt dedicate, exclusiv, vizitatorilor oficiali, militari și de afaceri, urmând ca în cea de a treia zi accesul în expoziția exterioară să fie permis și publicului larg. În toate cele trei zile, participarea la eveniment este deschisă și reprezentanților companiilor românești și ai autorităților locale, în baza unei înregistrări prealabile, pentru a încuraja parteneriatele și proiectele de investiții în România.

Ce echipamente pot fi văzute

Sunt prezente firme recunoscute care furnizează deja tehnică sau vizează programe de înzestrare ale Armatei României, precum: Lockheed Martin - producătorul aeronavei multirol de generația a V-a, F-35; Raytheon - producătorul sistemului Patriot; Hanwha Aerospace - furnizorul obuzierelor autopropulsate K9; Otokar - producătorul vehiculelor blindate Cobra; Leonardo - producătorul aeronavelor C-27J Spartan aflate în serviciul Forțelor Aeriene Române; Rafael - furnizorul sistemului de apărare antiaeriană Spyder; ASFAT - producătorul corvetei Akhisar, prima navă nouă intrată în dotarea Forțelor Navale Române după 1990; alături de General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems, Thales, Damen, Rheinmetall, Hyundai Rotem, MBDA și Airbus, precum și producători de armament precum Beretta, SIG Sauer, FN Herstal, Glock și Colt.

Cea mai semnificativă reprezentare este, din nou, cea a Statelor Unite ale Americii, cu 50 de companii expozante, apoi Germania, cu 37 de producători, Coreea de Sud - 27, Turcia și Franța - câte 21 de companii, iar industria românească este reprezentată atât de companiile consacrate din domeniul apărării, precum Romarm, Aerostar, Pro Optica, BlueSpace Technology și MARCTEL, cât și de o participare extinsă a unor producători din sectoare cu aplicații duale. Ediția din acest an aduce un număr mai mare de companii interesate de accesul la proiecte din industria de apărare și de colaborări cu integratori internaționali prezenți la BSDA.

Conform comunicatului, alături de echipamentele și tehnologiile propuse de companii, evenimentul găzduiește și o expoziție de tehnică din dotarea Armatei României, inclusiv a Forțelor pentru Operații Speciale, a Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne și Armatei Statelor Unite ale Americii, precum și o serie de conferințe tematice, dedicate celor cinci domenii operaționale militare.

Ce prezintă România la BSDA

Ministerul Apărării Naționale participă la BSDA cu standuri la care vor fi prezentate oferta educațională și oportunitățile de carieră în armată. La exterior, în expoziție statică, Armata României va prezenta publicului armament și tehnică de luptă.

Astfel, Forțele Terestre Române expun, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA V, mașini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU) Cobra 2, o instalație de lansare HIMARS, precum și radare de diferite tipuri.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale prezintă aparatură electrono-optică și de comunicații, echipamente utilizate pentru inserție prin parașutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generație, drone, armament, motociclete electrice și ATV-uri.

Forțele Aeriene Române expun elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN și un sistem PATRIOT, iar aeronave F-16 Fighting Falcon ale Armatei României și Eurofighter Typhoon ale Regatului Unit al Marii Britanii vor survola Capitala.

Forțele Navale sunt reprezentate de personal și tehnică de la Centrul 39 Scafandri și Regimentul 307 Infanterie Marină 'Heracleea', iar Academia Navală 'Mircea cel Bătrân' va prezenta proiectul de cercetare ASMINES - dronă navală de suprafață, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici.

La rândul său, Centrul de cercetare și inovare pentru apărare CBRN și ecologie expune un sistem de monitorizare a agenților chimici cu ajutorul unei platforme fără pilot, un dispozitiv terestru robotizat pentru decontaminare RBC și un sistem aerian fără pilot pentru neutralizarea minelor marine în derivă găsite la suprafața mării. Centrul de cercetare și inovare pentru Forțele Navale va prezenta publicului un vehicul de suprafață autonom.

BSDA este organizat de TNT Productions România, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Ministerul Afacerilor Externe - ANCEX, Ministerul Justiției, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, cu sprijinul Ambasadei SUA la București.

Bianca Iacob

